Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Portugalią. Wielki powrót po ponad roku

Historia meczów reprezentacji Polski z Portugalią sięga 1976 roku, kiedy to Biało-Czerwoni wygrali w eliminacjach mistrzostw świata 2:0 właśnie w Porto... i było to jedyne wyjazdowe zwycięstwo naszej kadry z Portugalczykami na wyjeździe. Łącznie obie ekipy spotykały się ze sobą bezpośrednio 14 razy, a bilans to siedem wygranych rywali, trzy Polaków i cztery remisy. Dzisiejszego wieczora pięknie byłoby nawiązać do tego triumfu sprzed prawie 50 lat, ale nie będzie o to łatwo. Pierwsze spotkanie w Warszawie pokazało, jak dużo dzieli jeden i drugi zespół. Na razie dowiedzieliśmy się, jaki skład wybrał Michał Probierz pojedynek z kadrą prowadzoną przez Roberto Martineza.

Reklama Kacper Urbański: Robert Lewandowski to nasz kluczowy zawodnik, ale go nie ma i będziemy musieli radzić sobie sami / Polsat Sport / Polsat Sport

Znamy skład reprezentacji Polski na Portugalię. Takie są decyzje Probierza

W bramce tym razem zobaczymy Marcina Bułkę. Wydawać by się mogło, że po meczu z Chorwacją, w którym wystąpił bramkarz OGC Nice, nadszedł teraz czas na Łukasza Skorupskiego, ale niewykluczone, że zobaczymy go dopiero w meczu ze Szkocją. Selekcjoner zgodnie z zapowiedzią przed rozpoczęciem rozgrywek Ligi Narodów, rotuje obsadą między słupkami.

Tercet obrońców utworzą Kamil Piątkowski, Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Na wahadłach za to zagrają Bartosz Bereszyński oraz Nicola Zalewski. Dla tego pierwszego jest to pierwszy mecz w podstawowym składzie od ponad roku, bo od 10 września 2023 roku. Wówczas "Bereś" wybiegł w pierwszym składzie na spotkanie el. Euro 2024 z Albanią i było to jeszcze za kadencji Fernando Santosa. Jest to zatem dla niego pierwszy występ od pierwszej minuty pod wodzą Michała Probierza.

W środku pola zagrają kapitan Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, powracający do kadry od czasu Euro 2024 Taras Romanczuk oraz najbardziej wysunięty w tej formacji Kacper Urbański. Młody piłkarz Bolonii zagra za plecami naszego jednego napastnika, czyli Krzysztofa Piątka.

Skład reprezentacji Polski: Bułka - Kiwior, Bednarek, Piątkowski - Romanczuk - Zalewski, Szymański, Zieliński (C), Bereszyński - Urbański - Piątek

Skład reprezentacji Portugalii: Diogo Costa - Diogo Dalot, Antonio Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes - Bernardo Silva, Joao Neves, Bruno Fernandes - Pedro Neto, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo

Ważny mecz dla Polaków. Dziś może się wiele rozstrzygnąć

Po ostatnim gwizdku spotkania z Portugalią sytuacja grupowa reprezentacji Polski może być już klarowna. Wygrana Polaków i porażka Chorwatów ze Szkocją zachowa szanse Biało-Czerwonych na awans do fazy finałowej Ligi Narodów, ale będzie o nie niezwykle trudno. Za to remis przy porażce Szkocji z Chorwacją zapewni już naszej kadrze trzecie miejsce i grę w barażu o utrzymanie, co już należałoby uznać za bardzo pomyślne rozstrzygnięcie. Z kolei porażka sprawi, że w poniedziałek w Warszawie Polacy będą mieli nóż na gardle, zwłaszcza przy ewentualnej zdobyczy punktowej Szkotów dzisiejszego wieczora, dlatego przed północą kibice otrzymają wiele odpowiedzi.

Mecz Ligi Narodów: Portugalia - Polska rozpocznie się o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Interii Sport.

Piotr Zieliński i Jan Bednarek w barwach reprezentacji Polski / DARIUSZ HERMIERSZ / NEWSPIX.PL / Newspix