To był koszmarny wieczór dla Barcelony. Bezradni Katalończycy zostali zdominowani przez Liverpool, dali sobie strzelić cztery gole na Anfield Road i po raz kolejny, jak w ostatnich edycjach od 2015 roku, nie zagrają w finale Ligi Mistrzów. A dla "The Reds" i trenera Juergena Kloppa to była magiczna noc. Samotność Leo Messiego