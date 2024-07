Przykre obrazki po meczu Włochów na Euro 2024. Nagrali gwiazdę pod wpływem alkoholu

Mario Balotelli znów dał o sobie znać. Kompletnie pijany na ulicy

We Włoszech niepowodzenie ludzie odreagowywali na różne sposoby. Niestety na pośmiewisko znów wystawił się Mario Balotelli. 33-latek, którego Polacy dobrze pamiętają chociażby z bramek strzelonych Niemcom podczas Euro 2012, został nagrany przez jedną z osób gdy miał problem z utrzymaniem równowagi po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Piłkarzowi plątały się nogi, w pewnym momencie położył się na ulicy i gdyby nie pomoc kolegi, to pewnie leżałby na niej dobrych kilka minut . Internauci są zażenowani. Jednocześnie podkreślają, iż przykro patrzy się na upadek tak utalentowanego gracza.

Bohater skandalu zabrał głos w sprawie. Nie widzi w tym niczego złego

Oburzenie jest na tyle spore, że głos zabrał sam sprawca zamieszania. Co zaskakujące, nie widzi w swoim zachowaniu niczego złego. "Widziałem ten filmik (...). Za co mam być osądzany? Dlaczego nie pokazujecie tych wszystkich zdjęć i filmów, które zrobiłem z ludźmi? Zamiast tego we Włoszech po meczu reprezentacji pisze się o tym, że byłem pijany" - przekazał Balotelli na Instagramie. Niestety nie jest to pierwszy występek 33-latka i zapewne nie ostatni. Niewykluczone, że zrobiłby jeszcze większą karierę gdyby tylko bardziej przykładał się do sportu.