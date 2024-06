Wstydliwe odpadnięcie obrońców tytułu. Spalletti wini kolegę po fachu

Włosi "nie dojechali" na Euro 2024

Wszystko wskazuje na to, że Włosi przespali ostatnie trzy lata. Gdy podczas Euro 2021 sensacyjnie sięgnęli po tytuł mistrzowski, wielu ekspertów wieszczyło nowe życie dla "Squadra Azzurra", która w najbliższym czasie miała wprowadzić wielkie talenty do dorosłej kadry. Tak się jednak nie stało. Mistrzowie Europy nawet nie zagrali podczas mistrzostw świata w Katarze, zaś na obecny turniej w Niemczech również dostali się rzutem na taśmę. W ostatniej kolejce eliminacji zremisowali bezbramkowo z Ukrainą i choć obie ekipy miały na koncie tyle samo punktów, nasi sąsiedzi musieli grać o awans w barażach.

Luciano Spalletti miał wprowadzić do zespołu z Włoch więcej pewności siebie i schematów rozegrania akcji ofensywnych. Nie było tego widać w Niemczech. Włosi zaczęli turniej od utraty najszybszego gola w historii turnieju. Ostatecznie pokonali Albanię (2:1) i tylko dzięki temu mogli liczyć na wejście do fazy pucharowej. Później zasłużenie przegrali bowiem z Hiszpanią (0:1), a następnie podzielili się punktami ze słabą Chorwacją (1:1). Na etapie 1/8 finału byli faworytami, ale Szwajcaria udowodniła, że na imprezach rangi mistrzowskiej czuje się świetnie. Bezbronni obrońcy tytułu przegrali 0:2 i musieli pakować się do domu.