Widzew Łódź bezbramkowo zremisował z GKS-em Bełchatów w zaległym meczu 10. kolejki I ligi. Bramkarz przyjezdnych nie puścił gola już od 496 minut.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I liga. Miedź Legnica – Widzew Łódź w 11. Kolejce Fortuna 1. Ligi. Zobacz skrót meczu. Wideo INTERIA.TV

To spotkanie pierwotnie miało się odbyć 23 października, a potem 3 listopada. W obu przypadkach zostało przełożone z powodu pandemii COVID-19.

Reklama

Wtorkowy mecz w pierwszej połowie był wyrównany, czemu nie można się dziwić, bo obie drużyny zajmowały miejsca obok siebie w tabeli - Widzew był 11., a Bełchatów 12.



W przerwie Marcin Węglewski, trener gości, dokonał dwóch zmian - na murawę weszli Arkadiusz Najemski i Maciej Mas.



Z kolei w 63. minucie do gry wrócił Marcin Robak, który opuścił dwa ostatnie mecze Widzewa z powodu zakażenia COVID-19. Już w pierwszej akcji 37-letni napastnik szarżował na bramkę rywala, ale oddał za lekki strzał, z którym bez problemu poradził sobie Paweł Lenarcik.



W 83. minucie Miłosz Mleczko, bramkarz gospodarzy, interweniował poza polem karnym, faulując Masa, za co zobaczył żółtą kartkę.



Natomiast w doliczonym czasie piłkę meczową miał Widzew. Akcję rozegrali rezerwowi. Robak podał na skrzydło do Henrika Ojamy, którego strzał obronił Lenarcik, a dobitka Dominika Kuna poszybowała ponad poprzeczką.



Bełchatów w piątym kolejnym meczu nie stracił więc bramki. Ostatni raz podopieczni Węglewskiego musieli wyjmować piłkę z siatki 30 września, kiedy przegrali na własnym stadionie z ŁKS-em 1-3. Trzeci gol dla łodzian padł w 44. minucie.



Zdjęcie Paweł Lenarcik, bramkarz GKS-u Bełchatów / Radosław Jóźwiak / Newspix