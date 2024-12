Najlepszy trener jesieni blisko nowego klubu. Wymiana na linii Łódź - Trójmiasto

ŁKS miał walczyć o awans do ekstraklasy, po tym jak w kompromitującym stylu z niej spadł. Pomóc miały pieniądze Dariusza Melona, który został współwłaścicielem piłkarskiej spółki wraz z Tomaszem Salskiego, do niedawna większościowym udziałowcem. Wymieniono prawie cały pion sportowy. Do zarządu w roli wiceprezesa do spraw sportu dołączył Robert Graf.