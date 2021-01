I liga. Korona rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej

​Pierwszoligowi piłkarze Korony Kielce rozpoczęli w sobotę przygotowania do rundy wiosennej. Na pierwszym treningu pojawiło się 30 zawodników, w tym wypożyczony z Lechii Gdańsk 21-letni obrońca Rafał Kobryń.

Zdjęcie Maciej Bartoszek /Leszek Salva /INTERIA.TV

Kobryń to pierwszy zawodnik pozyskany przez kielecki klub przed rozpoczęciem rundy wiosennej. Boczny obrońca został wypożyczony do końca sezonu z Lechii, a Korona zapewniła sobie też opcję pierwokupu zawodnika.

Reklama

21-letni w sezonie 2018/19 był wypożyczony z Lechii do Chojniczanki, którą trenował obecny szkoleniowiec Korony Maciej Bartoszek.

- Od czasów naszej wspólnej pracy w Chojniczance, Kobryń zrobił widoczne postępy. Rozegrał kilka dobrych spotkań w ekstraklasie. Jest to bardzo ambitny obrońca, dobrze grający w kontakcie z rywalem, silny fizycznie - komplementował piłkarza Bartoszek.

Na testach w Kielcach w ciągu kilku najbliższych dni pojawi się 26-letni Amarildo Leirosa Junior. Brazylijski napastnik w rundzie jesiennej zdobył siedem bramek dla trzecioligowego ŁKS Probudex Łagów.

- Amarildo jest zawodnikiem, który "jest pod ręką". Słyszeliśmy o nim wiele dobrego. Chcieliśmy dać mu szansę jeszcze w poprzednim roku, ale nie było czasu- tłumaczył szkoleniowiec Korony.

Z zespołem pożegnał się Piotr Basiuk. 24-letni środkowy pomocnik, który w tym sezonie zagrał w sześciu meczach kieleckiego zespołu, rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Bartoszek nie ukrywał, że jeszcze kilku innych piłkarzy może odejść z klubu przed rozpoczęciem rundy wiosennej.

- Mamy nadzieję, że z każdym dniem będą wyjaśniać się pewne sprawy, a kadra ulegnie zmianie. Teraz, po powrocie zawodników do Kielc, będziemy prowadzili rozmowy. Będą tacy piłkarze, którzy bez względu na to, czy uda nam się zakontraktować nowych graczy, opuszczą zespół - powiedział trener, który jednocześnie jest dyrektorem sportowym Korony.

Jak dodał, drużynie potrzebne są wzmocnienia.

- Szukamy zawodników na kilka pozycji. Chcemy wzmocnić każdą formację i przebudować zespół. Jesteśmy w trakcie sezonu. Wielu zawodników ma ważne kontrakty. Trwają rozmowy, również z klubami. Nie jest to proste. Zależy nam, aby nie byli to wolni gracze, którzy nie grali w ostatnim czasie. Celujemy w zawodników, którzy jesienią grali więcej - podkreślił Bartoszek.

Piłkarze Korony do rundy wiosennej będą się przygotowywali na własnych obiektach. Rozgrają w tym czasie pięć meczów sparingowych, pierwszy 23 stycznia z Zagłębiem Sosnowiec.

- Odpoczęliśmy w ostatnim czasie. Spędziliśmy wiele chwil w rodzinnym gronie. Był czas na przemyślenia i wróciliśmy z czystszymi głowami i większą chęcią do gry. Teraz musimy dostosować się do warunków. Nie wyjeżdżamy na zgrupowanie, ale mamy bardzo dobre obiekty do treningów - zapewnił bramkarz Marek Kozioł.

Po rundzie jesiennej kielczanie zajmują 11. miejsce w tabeli. W 16 spotkaniach zgromadzili 21 punktów i do szóstego miejsca, gwarantującego walkę w barażach o ekstraklasę, tracą sześć "oczek".

- Chcemy walczyć o pierwszą szóstkę, a później zagrać w barażach. Taki sobie cel postawiliśmy - podkreślił kapitan zespołu Jacek Kiełb.

Pierwszoligowe rozgrywki kielczanie wznowią 20 lutego wyjazdowym spotkaniem z Widzewem Łódź.

Autor: Janusz Majewski