Dominik Nowak został nowym trenerem pierwszoligowych piłkarzy Korony Kielce. 49-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do końca przyszłego sezonu.

"Bardzo cieszę się, że trafiam do Korony Kielce, do klubu, który niewątpliwie ma swoje tradycje, ale też aspiracje i ambicje. Dla mnie to niezwykle ważne, bo w mojej pracy tutaj celem nadrzędnym będzie powrót do ekstraklasy. W tym zespole drzemie ogromny potencjał, są tutaj dobrzy piłkarze" - powiedział Nowak, cytowany na oficjalnej stronie internetowej kieleckiego klubu.

Poinformował, że w sztabie szkoleniowym Korony pozostaje Kamil Kuzera, który prowadził kielczan w ostatnich meczach. Pod jego wodzą zespół w czterech spotkaniach zdobył 10 punktów. We wtorek Kuzera przeszedł zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego, co przyspieszyło decyzję o zatrudnieniu nowego szkoleniowca.

"Cieszę się również z tego, że będę współpracować z bardzo dobrym sztabem szkoleniowym. Myślę tu przede wszystkim o Kamilu Kuzerze, który oczywiście zostaje. On zna Koronę, jak mało kto, a obecność takich osób zawsze jest ważna. Jestem optymistycznie nastawiony na klub, na możliwości" - podkreślił nowy trener Korony.

Nowak karierę szkoleniową rozpoczynał od pracy z młodzieżą w Górniku Polkowice. W kolejnych latach prowadził także rezerwy klubu z Dolnego Śląska, był asystentem trenera w pierwszej drużynie, by w 2006 roku samemu przejąć stery. Z tym klubem awansował z czwartej do pierwszej ligi.

Następnie pracował we Flocie Świnoujście, Motorze Lublin i Wigrach Suwałki. 1 lipca 2017 roku objął Miedź Legnica, z którą święcił swój największy sukces, jakim było uzyskanie promocji do ekstraklasy.

