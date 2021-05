Już 32 osoby usłyszały zarzuty w związku z wtargnięciem na murawę stadionu Widzewa po ostatnim w poprzednim sezonie meczu Widzewa w Łodzi ze Zniczem Pruszków. Kilku z zatrzymanych jest podejrzanych o pobicie piłkarzy swojego klubu. Grozi im do 3 lat więzienia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. I liga. Widzew Łódź - Miedź Legnica 0-0. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Chodzi o wydarzenia, które miały miejsce 25 lipca ubiegłego roku, po ostatnim meczu piłkarzy Widzewa w drugoligowych rozgrywkach. Łodzianie ulegli Zniczowi 0-1, ale mimo to awansowali na zaplecze ekstraklasy. Jednak zamiast tradycyjnej fety i radości z powrotu po pięciu latach do 1. ligi, po kolejnej porażce atmosfera na stadionie przy al. Piłsudskiego była bardzo gorąca.

Reklama

Po końcowym gwizdku arbitra na murawę wtargnęła rozwścieczona formą widzewiaków grupa kilkudziesięciu fanów, którzy ściągnęli z piłkarzy koszulki. Doszło do przepychanek, szarpaniny, obrażania graczy oraz uderzenia 18-letniego Roberta Prochownika i niewiele starszego Adama Radwańskiego.

Jak poinformował w czwartek kom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, od tamtej pory funkcjonariusze z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców prowadzą działania zmierzające do ustalenia tożsamości sprawców oraz precyzyjnego określenia odpowiedzialności za czyny jakich się dopuścili.

- Żmudna i drobiazgowa praca mundurowych doprowadziła do ustalenia i przedstawienia zarzutów 32 sprawcom. Kolejna zatrzymana osoba to 31-letni łodzianin, który odpowie za zakłócanie przebiegu imprezy oraz naruszenie nietykalności cielesnej, co zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności - przekazał.

Dodał, że drugim ostatnio zatrzymanym podejrzanym jest 17-letni mieszkaniec podłódzkiej miejscowości. Za wbiegnięcie na murawę i uszkodzenie ciała, odpowie przed sądem dla nieletnich.

Fiedukowicz zaznaczył, że w ustaleniu personaliów podejrzewanych kryminalnym pomogła dobra znajomość środowiska pseudokibiców oraz nagrania z kamer, na których widać było jak część z pseudokibiców po wbiegnięciu na murawę atakuje piłkarzy. Przyznał, że to nie koniec sprawy i celem pracujących nad nią policjantów jest poniesienie odpowiedzialności przez wszystkich kibiców biorący udział w chuligańskim zajściu.

Zdjęcie Policja na murawie po meczu Widzewa ze Zniczem / Marian Zubrzycki / Newspix

Autor: Bartłomiej Pawlak