Lekkoatletyka. Paweł Fajdek popełnił błąd

Okazało się, że źle odczytał zapis w programie imprezy. Organizatorzy wpisali tam tłustym drukiem godzinę rozpoczęcia ostatniej kolejki (startuje w niej najlepszych czterech zawodników), a zwykłym drukiem moment początku całego konkursu (kilkadziesiąt minut wcześniej). Fajdek spojrzał na to co tłustym drukiem i spokojnie konsumował obiad w hotelowej stołówce. Chwilę później został wyprowadzony z błędu i popędził na stadion. Zabrało mu to około 10 minut. Na szczęście zdążył.