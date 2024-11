"Pismo w tej sprawie dotarło do nas w październiku, a ostatnio w Skopje podczas dorocznego spotkania European Athletics odebraliśmy z rąk władz międzynarodowej federacji okolicznościowy brązowy medal" - przekazał Krzysztof Kęcki , sekretarz generalny Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Ostatnie informacje jakie spłynęły w tej sprawie do federacji członkowskich European Athletics, są już kolejnymi doniesieniami dotyczącymi zmian w ostatecznej kolejności czwartej edycji zawodów superligi drużynowych mistrzostw Europy.

" Ponad dekadę czekaliśmy na taką informację. Bardzo długo . Oryginalnie zajęliśmy tam piąte miejsce, trochę zabrakło do podium. Rosjanie wygrali, ale przez kolejne wpadki dopingowe zaczęli tracić pozycje. Dziś ich zespół jest klasyfikowany na piątym miejscu, a my wskakujemy na trzecią lokatę" - mówił Majewski, wiceprezes PZLA, który w 2013 roku jako zawodnik zajął w Gateshead drugie miejsce w konkursie pchnięcia kulą.

Sprawiedliwości staje się zadość. Szkoda, że trzeba było na to czekać tak długo

Lekkoatletyka. "Tego, że nie stanęliśmy wtedy na podium, nikt nam nie zwróci"

"Nielegalny doping to nowotwór współczesnego sportu. Dobrze, że się z nim walczy, zabiera medale i punkty tym, którzy byli po prostu nieuczciwi w stosunku do pozostałych. Szkoda tylko, że czasem trzeba na to czekać aż tak długo. Zresztą tego, że nie stanęliśmy wtedy na podium, nikt nam nie zwróci. Niemniej bardzo fajnie, że ostatecznie jako reprezentacja zostaliśmy sklasyfikowani na trzecim miejscu" - skomentował Fajdek, który w 2013 roku wygrał z wynikiem 77.00.