Tak wygląda grób Kamili Skolimowskiej. Pamięć o legendzie nie przemija

Kamila Skolimowska miłością do sportu zaraziła się od ojca - utytułowanego sztangisty i olimpijczyka z 1980 roku, Roberta Skolimowskiego . Swoją przygodę rozpoczęła od wioślarstwa (w którym wywalczyła medal mistrzostw Polski juniorów) oraz podnoszenia ciężarów (w 1994 roku została brązową medalistką mistrzostw kraju seniorów w kategorii 59 kg, osiągając wynik 102,5 kg). Ostatecznie jednak warszawianka postawiła na lekkoatletykę i zaczęła trenować rzut młotem.

Fatalna pomyłka lekarza doprowadziła do śmierci Kamili Skolimowskiej. Mistrzyni olimpijska spoczęła na Powązkach

W 2009 roku Skolimowska wraz z innymi reprezentantami Polski udała się na zgrupowanie do Portugalii. Podczas jednego z treningów młociarka nagle zasłabła, a podczas transportu do pobliskiego szpitala straciła przytomność. Niestety, lekarzom nie udało jej się już uratować. Jak się później okazało, 26-latka zmarła z powodu zatoru tętnicy płucnej. Na krótko przed śmiercią mistrzyni olimpijska skarżyła się na bolącą łydkę, jednak lekarz nie rozpoznał wówczas zagrożenia i zalecił sportsmence masaż. Ten uruchomił zakrzep i doprowadził do ogromnej tragedii.