Amerykański rzucający obrońca 23-letni Zach Johnson jest pierwszym zagranicznym zawodnikiem, który podpisał kontrakt z Legią Warszawa przed nowym sezonem ekstraklasy koszykarzy. Będą to jego debiutanckie rozgrywki w zawodowej lidze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grecki koszykarz rozstał się z piękną miss. Wideo INTERIA.TV

Mierzący 188 centymetrów Johnson urodził się 20 sierpnia 1996 r. w Miami. Ukończył tamtejszą Norland High School, gdzie w sezonie 2013/14 notował średnią 14,8 punktów, 4,3 asysty, 3,9 zbiórek i 2,2 przechwytów.



Reklama

W sezonie 2014/15 rozpoczął naukę na Florida Gulf Coast, gdzie w ciągu czterech lat rozegrał 103 mecze i był czołową postacią drużyny przebywając na boisku blisko 30 minut. W sezonie 2017/18, ostatnim w barwach tej drużyny notował średnio 16,1 pkt, 3,2 zb., 2,9 as. i 2 prz. W meczu z Lipscomb Bisons zdobył swoje rekordowe 37 punktów, dziewięciokrotnie trafiając za trzy punkty.

Ostatni rok nauki Johnson spędził na uniwersytecie Miami, gdzie reprezentował barwy tamtejszych Hurricanes. W sezonie regularnym 2018/19 (bilans 5 zwycięstw - 13 porażek) zapisywał średnio 11,8 pkt, 2,8 zb., 2,4 as. i 1,7 prz.



- Wybrałem ofertę Legii, bo jest ona dla mnie możliwością gry w świetnych warunkach ze wsparciem wspaniałych, żywiołowo reagujących kibiców. Głęboko wierzę, że mogę wnieść do zespołu bardzo wiele i przyczynić się do sukcesów. Wiem, że w polskiej lidze nie brakuje utalentowanych koszykarzy, dominuje w niej gra fizyczna, co traktuję jako wyzwanie. Jakiego typu zawodnikiem jestem? Ciężko pracuję, staram się dawać z siebie wszystko po obu stronach parkietu. Uwielbiam kreować sytuację dla kolegów z zespołu, potrafię również samodzielnie wypracować sobie przestrzeń do ataku. Kibice na pewno mogą liczyć na moje pełne zaangażowanie zarówno w każdy trening jak i mecz"] - powiedział Johnson, cytowany przez stronę klubu.

Trener Wojciech Kamiński podkreśla wszechstronność zawodnika. - Zach Johnson to nowoczesny combo guard, który bez problemu łączy grę na dwóch pozycjach - rzucającego obrońcy i rozgrywającego i właśnie w taki sposób chcemy z niego w Legii korzystać. Zawodnik świetnie grający fizycznie, nie bojący się kontaktu, potrafiący zdobywać punkty na wiele sposobów. Gra w widowiskowy sposób, myślę, że wielu kibiców doskonale zapamięta tego koszykarza. Ostatni sezon zawodnik niestety stracił z powodu kontuzji, wcześniej spędził rok na uniwersytecie w Miami, bardzo dobrej szkole. Mam nadzieję, że Zach dobrze wkomponuje się w nasz zespół i dostarczy nam wielu pozytywnych emocji - zaznaczył trener Legii Warszawa.



Kadra stołecznego klubu na sezon 2020/21 liczy obecnie sześciu zawodników z kontraktami. Obok Johnsona są to: Adam Linowski, Mariusz Konopatzki, Przemysław Kuźkow, grający w Legii w poprzednich rozgrywkach oraz Grzegorz Kulka i reprezentant Polski Dariusz Wyka, z którymi podpisano umowy w ostatnich dniach. Początek rozgrywek 2020/21 w Energa Basket Lidze wyznaczono na 28 sierpnia, blisko miesiąc wcześniej niż przed rokiem.

Zdjęcie Zach Johnson (na niebiesko) / AFP

cegl/ co/