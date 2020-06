Legia Warszawa kontynuuje budowę drużyny na sezon 2020/21. W stołecznym zespole zagra Grzegorz Kamiński, jeden z najlepszych koszykarzy młodego pokolenia, który ze stołecznym klubem związał się trzyletnią umową.

Kamiński to 20-letni zawodnik mogący występować na pozycjach niskiego lub silnego skrzydłowego. Urodzony w Starogardzie Gdańskim koszykarz zadebiutował na poziomie Ekstraklasy w tamtejszej Polpharmie w sezonie 2016/17, wcześniej reprezentując Deckę Pelplin w rozgrywkach czwartego i trzeciego poziomu rozgrywek. W 2017 roku skrzydłowy zdecydował się skierować swoje kroki do Gdyni, gdzie reprezentował barwy Asseco Arki zarówno w rozgrywkach seniorskich (EBL, EuroCup i II liga) jak i juniorskich.

Na koncie nowego zawodnika Legii Warszawa jest już wiele sukcesów. Od 2016 roku jest reprezentantem Polski w rozgrywkach młodzieżowych, najpierw w kadrze do lat 16, później do lat 18, a ostatnio do lat 20. Grzegorz Kamiński ma w swoim dorobku dwa złote medale mistrzostw Polski juniorów starszych (2018 i 2020 rok), srebrny medal mistrzostw Polski juniorów starszych (2019 rok) i srebrny medal mistrzostw Polski juniorów (2018 rok).

W 2018 roku Kamiński został wybrany do najlepszej piątki mistrzostw Polski do lat 18, a w 2020 został MVP turnieju finałowego mistrzostw Polski do lat 20 rozgrywanych w Katowicach. Wszystkie te sukcesy odnosił reprezentując Arkę Gdynia, w której również miał już okazję zadebiutować w europejskich pucharach (7 meczów w Eurocup). Utalentowany koszykarz może się również pochwalić brązowym medalem seniorskich mistrzostw Polski w sezonie 2018/19.

Zdjęcie Grzegorz Kamiński wzmacnia Legię / fot. legiakosz.com / Informacja prasowa

Legia Warszawa zdecydowała się związać z Grzegorzem Kamińskim trzyletnim kontraktem pokładając wielką nadzieję w zawodniku, który należy do najlepszych spośród polskich koszykarzy młodego pokolenia, jednocześnie licząc na jego ciągły rozwój pod skrzydłami trenera Wojciecha Kamińskiego, który bardzo chciał 20-letniego zawodnika w swoim zespole:

- Grzegorz to zawodnik, z którym wiążemy duże nadzieje, jest to nie tylko inwestycja w przyszłość, ale też w teraźniejszość, bo już od pierwszego sezonu obowiązywania kontraktu liczę na niego, będzie pełnił ważną rolę w naszym zespole. Myślę, że dotychczasowe doświadczenie, jakie zebrał, zdoła umiejętnie wykorzystać w Warszawie. Jest to młody zawodnik, brakuje mu jeszcze ogrania na najwyższym krajowym poziomie i liczymy, że rozwinie skrzydła właśnie u nas, w Legii. Grzegorz to MVP mistrzostw Polski do lat 20, ale pamiętajmy też o różnicy jaka jest obecna między rozgrywkami młodzieżowymi a ekstraklasą. Przed Grzegorzem na pewno dużo pracy, z czego zdaje sobie sprawę sam zawodnik. Posiada on jednak cechy, które predestynują go do gry na najwyższym poziomie w Polsce - powiedział szkoleniowiec Legii Warszawa.