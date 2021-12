W dziesiątym meczu domowym Wisła Płock odniosła ósme zwycięstwo w tym sezonie, pokonują Lechię Gdańsk 1-0. "Nafciarze" są drużyną z najlepszym domowym bilansem w Ekstraklasie. Płock stał się prawdziwą twierdzą. Wisła jest w tej chwili w tabeli szósta, Lechia trzecia, ale może to miejsce stracić po jutrzejszych meczach.

Wisła Płock zaczęła mocnym akcentem. Już czwartej minucie kibiców dystansowy strzał Damiana Rasaka wpadł tuż pod poprzeczkę bramki Dusana Kuciaka. To pierwszy gol pomocnika "Nafciarzy" w tym sezonie, za to jaki. Do bramki Lechii było około 30 metrów. Nikt nie zamierzał bronić wyniku, dlatego w pierwszej połowie mieliśmy dobry, żywy mecz, który rozgrzewał zmarzniętych kibiców. Po stronie "Nafciarzy" bliski podwyższenia był Rafał Wolski, niegdyś zawodnik Lechii. Wśród gości brylował 37-letni Flavio Paixao, który polował na bramkę numer 98 w Ekstraklasie. Najpierw w 31. minucie strzał Portugalczyka trafił w słupek, a chwilę później w Krzysztofa Kamińskiego.

PKO Ekstraklasa. Wisła Płock lepsza od Lechii Gdańsk

Trener Lechii Gdańsk, Tomasz Kaczmarek wyraźnie był niezadowolony z pierwszej połowy, gdyż w przerwie dokonał aż trzech zmian w składzie, wymieniając m.in. całą prawą flankę. W 50. minucie gościom mogło być już bardzo pod górkę. Jorginho wyszedł do prostopadłego podania, był sam na sam z Kuciakiem, ale bramkarz Lechii w ostatniej chwili wygarnął piłkę spod nóg skrzydłowego z Gwinei Bissau. Chwilę później piłka zatrzepotała w siatce Wisły, ale po stałym fragmencie gry na spalonym był Mario Maloca. Mimo niskiej temperatury było coraz goręcej między ławkami rezerwowymi obu drużyn. Żółte kartki otrzymali m.in. trener Wisły Płock, Maciej Bartoszek i asystent trenera Lechii Gdańsk, Maciej Kalkowski. Więcej niż gry w piłkę było przepychanek i złośliwych film oraz gry na czas.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk 1-0 (1-0)

Bramki: Damian Rasak 4’

Wisła: Krzysztof Kamiński - Kristian Vallo, Damian Michalski. Jakub Rzeźniczak (46’ Anton Krywosiuk), Piotr Tomasik - Jorginho (83’ Filip Lesniak), Damian Rasak, Mateusz Szwoch, Fryderyk Gerbowski - Rafał Wolski (77’ Marko Kolar) - Łukasz Sekulski (77’ Patryk Tuszyński).

Lechia: Dusan Kuciak - Bartosz Kopacz (46’ Mateusz Żukowski), Michał Nalepa, Mario Maloca, Conrado (64’ Rafał Pietrzak) - Jarosław Kubicki, Maciej Gajos (76’ Jakub Kałuziński) - Kacper Sezonienko (46’ Joseph Ceesay), Flavio Paixao, lkay Durmus - Łukasz Zwoliński (46’ Bassekou Diabate).

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń).

Żółte kartki: Damian Michalski, Maciej Bartoszek - trener, Anton Krywosiuk, Piotr Tomasik, Krzysztod Kamiński (Wisła), Łukasz Zwoliński, Bassekou Diabate, Maciej Kalkowski - asystent trenera, Mario Maloca, Michał Nal;epa (Lechia).

Maciej Słomiński