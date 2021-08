W dobie pandemii Wisła otrzymała pozwolenie na zapełnienie trybun w 75 proc., co oznacza, że na stadion może wejść ok. 26 tys. kibiców. Fani z Warszawy wykupili już wszystkie dostępne dla siebie bilety (1,8 tys.), a teraz przy Reymonta liczą, że kasy wyczyszczą również kibice z Krakowa.

Wisła sprzedaż wejściówek na hit Ekstraklasy zaczęła wyjątkowo wcześnie, bo już dwa tygodnie przed meczem. W poniedziałek klub pochwalił się, że sprzedano już 14,5 tys. biletów, a obecnie jest to ok. 20 tys. Sprzedaż lawinowo rośnie jednak 48 godzin przed spotkaniem, więc jest szansa, że na niedzielną potyczkę rozejdą się wszystkie bilety.

Reklama

Przy Reymonta mają jednak nadzieję, że kibice do kas nie ruszą na ostatnią chwilę, ponieważ w tym sezonie system sprzedażowy już udowodnił, że nie jest gotowy na obsłużenie dużej liczby kibiców i wielu z nich nie było w stanie wejść na stadion przed pierwszym gwizdkiem.

Na razie najwięcej biletów dostępnych jest na sektory za bramkami. Mecz z Legią należy do tzw. spotkań top, więc ceny wejściówek są wyższe. Normalne kosztują od 48 do 73 zł, a ulgowe od 38 do 63 zł. Dzieci poniżej 13. roku życia wchodzą na stadion za 1 zł.

Wisła - Legia. Frekwencja najwyższa od dwóch lat

Już teraz wszystko wskazuje, że frekwencja przy Reymonta będzie najwyższa do dwóch lat, gdy spotkanie z Cracovią przy Reymonta obejrzało 33 tys. widzów. Później nadeszła pandemia i klub zaczął liczyć straty.

- W 2020 r. z powodu braku kibiców na trybunach straciliśmy ok. 6 milionów złotych - wyliczał wiceprezes Wisły Maciej Bałaziński.

W tym sezonie sprawa wygląda dużo lepiej, bo przy Reymonta spotkanie z Zagłębiem Lubin obejrzało 13668, a z Rakowem 15317. To sprawia, że krakowianie mają drugą najlepszą średnią w lidze, zaraz za Górnikiem Zabrze.

Mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa w niedzielę o godz. 17.30, relacja w Interii.

PJ

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy



Taniec z gwiazdami: Iza Małysz komentuje ślub swojej córki Karoliny Małysz: Zyskuję syna - pomponik.pl