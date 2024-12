Wielki dzień dla Wisły Kraków. Ogromne kontrowersje, padły groźby

Kibice Wisły na spotkania wyjazdowe nie są wpuszczani od ponad roku. Powód? Bójka pseudokibiców w Radłowie, w której zginął jeden z jej uczestników. Po tym wydarzeniu kibice niemal w całej Polsce przestali przyjmować wiślaków na swoich stadionach, wymyślając przeróżne powody. Teraz jednak z ogólnopolskiego bojkotu wyłamała się Polonia Warszawa, która otwarcie zaprosiła do siebie kibiców z Krakowa.

"Rywalizacja to główny powód, dla którego kochamy piłkę nożną. Ten sport to dla nas piękne, pozytywne emocje - pasja, radość i poczucie jedności. Zdajemy sobie sprawę, jak istotną kwestią jest przeżywanie emocji związanych z kibicowaniem swojej drużynie na żywo, na trybunach. Wysiłek kibiców, którzy jeżdżą za swoją drużyną po całej Polsce, by wspierać ją dopingiem, musi zostać doceniony, dlatego nie widzimy powodów, dla których podczas święta futbolu jakim jest niewątpliwie mecz Polonii Warszawa z Wisłą Kraków - dwóch zasłużonych w historii klubów piłkarskich - miałoby zabraknąć kibiców drużyny gości" - napisała Polonia w komunikacie.