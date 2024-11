Ważna zmiana w Wiśle Kraków. Zabawna sytuacja na pożegnanie

W Wiśle zapewniają, że zainteresowanie posadą kierownika było bardzo duże, ale w końcu klub zdecydował się na zatrudnienie Kamila Bindy, który ostatnio był kierownikiem w Podbeskidziu Bielsko-Biała. A to oznacza, że nadszedł czas pożegnania Urbańca, który na odchodne własnoręcznie... upiekł babeczki dla całej drużyny.

Rozmawiałem z nim wcześniej telefonicznie, udało się nam również spotkać. Pierwsze wrażenie jest takie, że to pozytywna, bardzo otwarta i uśmiechnięta osoba. Na pewno jest to ważna cecha w pracy kierownika

Wisła Kraków gra ze Stalą Rzeszów

Dla Wisły zaczyna się teraz bardzo ważny okres, ponieważ po miesiącach rozbijania się w dole części tabeli, drużyna w końcu wskoczyła do strefy barażowej. Obecnie krakowianie zajmują szóstą pozycję i mają jeszcze jedno spotkanie zaległe (z Miedzią Legnica). Najważniejsza dla krakowian jest teraz jednak dzisiejsza potyczka ze Stalą Rzeszów, która ma tyle samo punktów co Wisła i zajmuje ósme miejsce.

- Filozofia pracy w Stali Rzeszów jest bardzo ciekawa. Stawiają na młodzież, co roku średnia wieku w ich zespole jest niższa. Nie dość, że młodzi są ogrywani i zbierają doświadczenie, to jeszcze bardzo dobrze punktują. To zespół, który gra bardzo intensywnie, jest dobrze przygotowany fizycznie i nie boi się grać w piłkę. Są też bardzo groźni przy stałych fragmentach gry. Zapowiada się więc otwarte i ciekawe dla kibicxów spotkanie - uważa Jop.