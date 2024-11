Piłkarze aż złapali się za głowy. Cudowna bramka w meczu Wisły Kraków

W 14. minucie Tomasz Bała zdołał odwrócić się w polu karnym i uderzyć, piłka odbiła się od jednego z wiślaków i spadła na głowę Szymona Łyczki, który bez problemu skierował ją do pustej bramki. Do tego momentu Wisła miała pewnie grubo ponad 70 proc. posiadania piłki, ale to rywale prowadzili.

Po tym trafieniu obraz gdy niewiele się zmienił, choć widać było, że zaczyna czuć respekt przed kontrami rywali. Krakowianie nie zapędzali się więc całym zespołem na połowę rywala, ale mimo to wciąż atakowali. W 33. minucie Łukasz Zwoliński przyjął piłkę tyłem do bramki, umiejętnie dwukrotnie ją podbił, obrócił się i uderzył nie do obrony. Jeśli kiedykolwiek Zwoliński będzie musiał wybronić się z zarzutów, że jest zawodnikiem typowo siłowym i niemającym z techniką wiele wspólnego, to z powodzeniem będzie mógł przypomnieć tę bramkę.