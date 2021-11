Z powodu kontuzji przeciwko Radomiakowi nie zagrają Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga i Gieorgij Żukow. Ten ostatni jest najbliżej powrotu do gry, ale na piątek jeszcze nie będzie gotowy. Z kolei z powodu czerwonej kartki nie będzie mógł zagrać Michal Frydrych, który musi pauzować jedno spotkania za faul taktyczny i czerwoną kartkę w Białymstoku.

Wisła - Radomiak. Na kogo postawi trener Gul'a?

W tej sytuacji szkoleniowiec ma do dyspozycji trzech środkowych obrońców: Macieja Sadloka, Serafina Szotę i Adiego Mehremicia, który w tym sezonie w Ekstraklasie nie zaliczył nawet minuty.

- Adi to jest jedna z opcji na Raków. Wrócił do nas już jakiś czas temu, więc możemy z niego skorzystać. Wierzę, że jutro na środku obrony będziemy silni - zaznacza Gul’a.

Wszystko wskazuje na to, że do gry będzie gotowy również Konrad Gruszkowski, który nie wystąpił w Białymstoku.

- Maił kontuzję, ale teraz już normalnie trenuje, więc na mecz z Radomiakiem będzie brany pod uwagę - zaznacza trener Wisły.

Krakowianie znaki zapytania mają jednak nie tylko w obronie, ale niemal w każdej formacji. Wydawało się, że niepodważalną pozycję na skrzydle ma Yaw Yeboah, tymczasem to jego szkoleniowiec zmienił po tym, jak z boiska został wyrzucony Frydrych.

- To była bardzo trudna decyzja, ale czasem trzeba takie podjąć. Widziałem, że był zły i akceptuję jego reakcję. Dwa tygodnie przygotowywał się do tego meczu, a po 12 minutach cały plan trzeba było zmienić. Być może to jedyny taki moment w jego karierze - uważa Gul’a.

Ból głowy szkoleniowiec ma również w ataku. Jan Kliment i Felicio Brown Forbes od dawna nie strzelili bramki i nie wiadomo na kogo, tym razem postawi trener Wisły.

- Najważniejsze dla napastnika są bramki, ale z Cracovią Kliment dobrze pracował, a Felicio strzelił gole w meczu z GKS-em Tychy w Pucharze Polski. Oczekuję, że obaj pociągną drużynę bez względu na to, który wystąpi w pierwszym składzie. To doświadczeni gracze i wierzę w ich jakość. Z Radomiakiem mogą się przełamać - uważa Gul’a.

Wisła - Radomiak. Gdzie i kiedy obejrzeć spotkanie?

Mecz Wisła Kraków - Radomiak w piątek o godz. 20.30, transmisja w Canal+ Sport, relacja tekstowa w Sport.interia.pl.

Piotr Jawor

