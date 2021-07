Testowany napastnik z golem dla Warty. To syn medalisty Euro do lat 16

Warta Poznań przegrała swój pierwszy sparing podczas przygotowań do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. W Opalenicy przegrała z Pogonią 1-2, choć do przerwy prowadziła 1-0. Do wyniku meczu testowego trudno jednak przywiązywać wielką wagą, zwłaszcza, że w pewnym momencie składy obu zespołów zostały wywrócone do góry nogami.





Warta Poznań testuje, Jakub Sangowski z golem

Od pierwszej minuty w ataku Warty Poznań grał Jakub Sangowski. To 19-latek, który w Warcie zaczął swoją przygodę z piłką, a potem był też w Lechu Poznań (2013-2016), Zagłębiu Lubin (2017-2019), Lechii Gdańsk (wiosna 2020), aż pierwszoligowego debiutu doczekał się w Zagłębiu Sosnowiec (jesień 2020). Z niego wiosną tego roku został wypożyczony do drużyny młodzieżowej włoskiego Cagliari. Jakub Sangowski to syn Tomasza Sangowskiego, brązowego medalisty mistrzostw Europy do lat 16 w 1990 r. W polskiej drużynie grali też wtedy m.in. Arkadiusz Onyszko, Krzysztof Ratajczyk, Jacek Chańko i Sławomir Wojciechowski. Tomasz Sangowski po tym sukcesie przeszedł do Lecha Poznań, ale w drużynie ówczesnego mistrza Polski nie zadebiutował w ekstraklasie (udało mu się to dopiero w Sokole Pniewy).



Wróćmy na boisko: Jakub Sangowski po ładnym odbiorze piłki przez Wartę na połowie boiska, pomknął na bramkę Pogoni, balansem ciała zwiódł dwóch obrońców Pogoni i strzelił mocno pod poprzeczkę - w ten sposób w 14. minucie Zieloni objęli prowadzenie. Od tego momentu do końca pierwszej połowy Warta prowadziła grę, choć nie wyniknęły z tego kolejne dogodne okazje bramkowe, bo trudno za taką uznać zagranie Michała Jakóbowskiego, które trochę było podaniem, a trochę strzałem, po którym piłka przeleciała dość blisko słupka Pogoni.



Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!



Po przerwie na początku gra była jeszcze wyrównana, ale gdy obaj trener Piotr Tworek w 62. minucie wymienił niemal całe jedenastki, dominacja Pogoni zaczęła narastać. Efektem tego były gole: Kóstasa Triantafyllópoulosa (strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego) i Michała Kucharczyka (był niepilnowany na środku pola karnego i wykorzystał dobre podanie po ziemi Kamila Drygasa).

Reklama

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!



Sparingiem z Pogonią Szczecin poznaniacy zakończyli swój pierwszy, tygodniowy obóz w Opalenicy. Pogoń Szczecin w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy zagra z chorwackim NK Osijek - mecze 22 i 29 lipca.



Warta Poznań - Pogoń Szczecin 1-2 (1-0)

Gole: 1-0 Jakub Sangowski (14. minuta), 1-1 Kóstas Triantafyllópoulos (74.), 1-2 Michał Kucharczyk (85.)



Warta Poznań: Adrian Lis (46. Jędrzej Grobelny) - Jan Grzesik (62. Nikodem Fiedosewicz), Michał Kopczyński (62. Dominik Smykowski), Aleks Ławniczak (62. Szymon Soiński), Jakub Kiełb (62. Jakub Białczyk) - Michał Jakóbowski (62. Norkowski), Mateusz Kupczak (62. Wiktor Pleśnierowicz), Łukasz Trałka (62. Filip Małek), Mateusz Czyżycki (62. Mikołaj Rakowski), Milan Corryn (46. Nikodem Zawistowski) - Jakub Sangowski (54. Mateusz Sopoćko).



Pogoń Szczecin: (I połowa) Jakub Bursztyn - Jakub Bartkowski, Kryspin Szcześniak, Mariusz Malec, Hubert Matynia - Mariusz Fornalczyk, Kacper Łukasiak, Mateusz Łęgowski, 61. Kacper Smoliński, 71. Marcel Wędrychowski - Hubert Turski. (II połowa) Dante Stipica - Paweł Stolarski, Kóstas Triantafyllópoulos, Benedikt Zech, Luís Mata - Michał Kucharczyk, Damian Dąbrowski, Kamil Drygas, Alexander Gorgon, Rafał Kurzawa - Jean Carlos Silva.

Bartosz Nosal