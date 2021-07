Jeden gol i czerwona kartka w sparingu Warty i Zagłębia

Sparing pomiędzy Wartą Poznań i Zagłębiem Lubin był zamknięty dla publiczności, ale oba kluby przekazały, w jakich składach występują, a Warta - piórem rzecznika prasowego Piotra Leśniowskiego - na swojej stronie internetowej zamieściła też relację.





Warta - Zagłębie 1-0 w sparing przed startem PKO Ekstraklasy

Jedyny gol padł już 9. minucie po tym, jak Mateusz Kupczak zmylił Dominika Hładuna i wykorzystał rzut karny. Jedenastka została podyktowana po faulu na Michale Jakóbowskim, który w polu karnym dostał podanie od Szymona Czyża, nowego piłkarza Warty Poznań. Tuż przed końcem meczu Warta mogła podwyższyć na 2-0, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem, Mateusz Czyżycki został sfaulowany przez Lorenco Šimicia, za co Chorwat obejrzał czerwoną kartkę. Rzutu wolnego z 20 metrów nie wykorzystał Mateusz Kuzimski.



"Lubinianie mieli wprawdzie sporą przewagę w posiadaniu piłki, ale niewiele z tego wynikało. Przez cały mecz Adrian Lis musiał obronić tylko dwa niegroźne uderzenia z dystansu (po jednym w każdej połowie), a ponadto raz rzucił się na murawę, by wygarnąć piłkę spod nóg atakującego przeciwnika" - czytamy w relacji na stronie Warty.





Defensywą Warty kierował Robert Ivanov, dla którego był to pierwszy mecz po Euro 2020. W drugiej połowie w obronie zagrał też Konrad Matuszewski, który tego dnia podpisał trzyletni kontrakt z Wartą.





Trener Piotr Tworek: Warta przechodzi przeobrażenie, to nie jest skończony proces

- Cieszy nas zwycięstwo i to, że nie straciliśmy dziś bramki. W poprzednich meczach rywale strzelali nam po dwa gole, nasza linia defensywna była zachwiana, więc dziś była ogromna determinacja całego zespołu w grze obronnej. Bardzo chcieliśmy wygrać, żeby w ostatnim mikrocyklu, w dobrych humorach przygotowywać się do meczu ze Śląskiem Wrocław w pierwszej kolejce nowego sezonu - mówi trener Piotr Tworek. - Za nami jedne z trudniejszych przygotowań. Zespół przechodzi przeobrażenia i nie jest to proces skończony. Ponadto świadomie bardzo ciężko trenowaliśmy, bo trudy nadchodzącego sezonu będą większe niż w poprzedniego. Wiemy po tym meczu, że musimy jeszcze trochę popracować nad płynnością gry. Teraz chłopcy mają kilka dni wolnego i od poniedziałku szykujemy się już do meczu ze Śląskiem.

W 1. kolejce PKO Ekstraklasy, Warta Poznań gra we Wrocławiu ze Śląskiem - w niedzielę 25 lipca o godz. 17.30. Dzień później, w poniedziałek 26 lipca Zagłębie gra wyjazdowy mecz z Wisłą Kraków (godz. 18). Transmisje obu meczów w TVP Sport. Pozostałe mecze 1. kolejki PKO Ekstraklasy:





Piątek, 23 lipca, godz. 18: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - PGE FKS Stal Mielec (CANAL+ Sport / nSport+)

Piątek, 23 lipca, godz. 20.30: Lech Poznań - Radomiak Radom (CANAL+ Sport / CANAL+ 4K)

Sobota, 24 lipca, godz. 15: Górnik Łęczna - Cracovia (CANAL+ Sport)

Sobota, 24 lipca, godz. 17.30: Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (CANAL+ Sport)

Sobota, 24 lipca, godz. 20: Legia Warszawa - Wisła Płock (CANAL+ Sport / TVP Sport / CANAL+ 4K)

Niedziela, 25 lipca, godz. 15: Piast Gliwice - Raków Częstochowa (CANAL+ Sport)

Niedziela, 25 lipca, godz. 20: Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze (CANAL+ Sport)

Warta Poznań - Zagłębie Lubin 1-0

Gol: 1-0 Mateusz Kupczak (9. minuta, rzut karny)

Warta Poznań: Adrian Lis - Jan Grzesik, Robert Ivanov (46. Filip Małek), Aleks Ławniczak, Jakub Kiełb (53. Konrad Matuszewski) - Milan Corryn (79. Bartłomiej Burman), Mateusz Kupczak, Łukasz Trałka (79. Jakub Sangowski), Szymon Czyż (61. Mateusz Czyżycki), Michał Jakóbowski (85. Nikodem Fiedosewicz) - Mateusz Kuzimski.

Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Kacper Chodyna (61. Jakub Wójcicki), Ian Soler, Lorenco Šimić, Mateusz Bartolewski (70. Saša Balić) - Saša Živec (61. Adam Ratajczyk), Jewgienij Baszkirow, Łukasz Łakomy, Filip Starzyński, Patryk Szysz - Karol Podliński.

żółte kartki: Bartolewski, Baszkirow.

czerwona kartka: Lorenco Šimić (90. minuta, Zagłębie, za faul taktyczny)BN