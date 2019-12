Legia II-Piast 0-2. Waldemar Fornalik: Zachowanie kibiców Legii było skandaliczne. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jestem zniesmaczony zachowaniem kibiców Legii, którzy skandowali bardzo dużo wulgaryzmów. Nie tego spodziewamy się na stadionach. Co do meczu, zrobiliśmy to co do nas należało. Gdybyśmy nie awansowali byłaby to mega sensacja - powiedział po meczu 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski Legia II Warszawa-Piast Gliwice 0-2 trener mistrzów Polski Waldemar Fornalik.