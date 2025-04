Wpadka Pogoni, sami podarowali gola rywalom. Na ratunek było za późno

Pogoń Szczecin wciąż walczy na dwóch frontach. Zespół Roberta Kolendowicza nie rezygnuje ze starań o zajęcie miejsca na podium Ekstraklasy , a jednocześnie przygotowuje się do finału Pucharu Polski , w którym 2 maja zmierzy się z Legią Warszawa . W przeciwieństwie do poprzedniego roku, tym razem "Portowcy" nie chcą zawalić ligi przez zbyt mocne skupienie na pucharze.

- Rok temu, odkąd awansowaliśmy do finału, myśleliśmy tylko o nim. Natychmiast odbiło się to na naszej formie w lidze, w której zdobyliśmy cztery punkty w czterech meczach. Dyspozycja była średnia i taka sama była później w finale. Teraz nie możemy popełnić tego samego błędu - mówił w rozmowie z nami Kamil Grosicki .

Pogoń przyjechała więc do Gliwic w bojowych nastrojach. Gospodarze także mieli jednak coś do udowodnienia - Piast to wszak drużyna, która na ligowe zwycięstwo czekała od 1 marca . Na dodatek podopieczni Aleksandara Vukovicia przegrali pod koniec lutego z Pogonią w ćwierćfinale Pucharu Polski. W niedzielę chcieli więc zrewanżować się szczecinianom.

Piast - Pogoń. Goście podarowali gospodarzom bramkę

Aż nagle nadeszła 26. minuta, a "Portowcy" popełnili fatalny błąd we własnej strefie obronnej. Valentin Cojocaru chciał zagrać krótko do Leo Borgesa, ale piłka została bramkarzowi pod nogą. Dopadł do niej Michał Chrapek, odegrał do Tihomira Kostadinowa, a ten umieścił ją w siatce. Absolutnie nic nie zwiastowało prowadzenia Piasta, a jednak stało się ono faktem.