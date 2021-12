Po pierwszej części ligowych rozgrywek mistrz Polski z 2019 roku znalazł się w grupie drużyn, które jesienią rozczarowały. W 19 meczach Piast zdobył 23 punkty i zajmuje odległe, bo 12. miejsce w ekstraklasowej tabeli. To znacznie poniżej oczekiwań. Jednym z powodów, że nie było tak jak tego oczekiwano, był brak solidnego napastnika. Sprowadzony latem Alberto Toril, choć zdobył pięć bramek, to jednak nie jest napastnikiem pokroju Jakuba Świerczoka czy innych dobrych zawodników Piasta z przedniej formacji z przeszłości.

Rauno Sappinen to bramkostrzelny snajper

W tej sytuacji gliwiczanie szybko zakontraktowali nowego napastnika. Został nim Rauno Sappinen . 25-letni środkowy napastnik podpisał z klubem z Górnego Śląska długi kontrakt, bo do końca czerwca 2025 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Reprezentant Estonii zasilił Piasta na zasadzie transferu definitywnego.

- Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Podoba mi się stadion, nie jest on największy, ale jest piękny. Nie mogę się doczekać, aż poznam nowych kolegów i razem rozpoczniemy przygotowania do kolejnej rundy - mówi nowy napastnik Piasta, cytowany przez oficjalną stronę gliwickiego klubu.

- Dołączył do nas bramkostrzelny snajper. Zabiegaliśmy o to, by dokonać tego transferu tuż po zakończeniu rundy. Rauno będzie miał okazję w pełni przepracować okres przygotowawczy razem z zespołem, co również ma pomóc mu w zaadoptowaniu się piłkarza w drużynie oraz naszej lidze - powiedział Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta.

Sappinen potrafi trafiać do siatki rywala. W dwóch ostatnich sezonach zdobył dla Flory 49 bramek w 58 ligowych spotkaniach. Jesienią zdobywał też gole w europejskich pucharach, a konkretnie w Lidze Konferencji. Flora w grupie B w rywalizacji z KAA Gent, Partizanem Belgrad i cypryjskim Anorthosisem Famagusta zdobyła pięć punktów i strzeliła pięć bramek, z czego trzy były dziełem nowego już napastnika Piasta. Wszystkie zdobył w rywalizacji z Anorthosisem (dwa razy po 2-2). Sappinen grał w zagranicznych klubach. Występował w takich zespołach, jak Beerschot, Den Bosch i NK Domżale.

Konstantin Vassiljev w roli doradcy

Urodzony w Tallinie 25-latek jest reprezentantem swojego kraju. W narodowych barwach Estonii rozegrał 43 mecze, w których strzelił osiem goli. Grał tam razem ze świetnie znanym w Gliwicach Konstantinem Vassiljevem, który przez kilka lat występował w Piaście, a konkretnie w sezonie 2014/15 i potem w latach 2017-18. Szczególnie ten pierwszy okres był dla sprowadzonego do Gliwic przez Zdzisława Kręcinę zawodnika udany. Z pewnością przed podpisaniem długiej umowy z polskim klubem zawodnik radził się u starszego kolegi i wiele już o Piaście wie.

- Nie byliśmy jedyni, którzy starali się o tego zawodnika, ale okazaliśmy się najbardziej konkretni. Liczymy, że skuteczność jaką piłkarz prezentował w Estonii, zostanie pokazana także w polskiej Ekstraklasie - podkreśla prezes klubu z Gliwic Grzegorz Bednarski.

Michał Zichlarz

