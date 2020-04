Rozwiązanie kontraktów przez Sławomirę Peszkę i Rafała Wolskiego nie wyczerpało ich roszczeń wobec Lechii Gdańsk. Dołączają do nich kolejni piłkarze.

Przypomnijmy, że w marcu bieżącego roku najpierw Wolski, a w ślad za nim Peszko rozwiązali kontrakty wiążące ich z gdańskim klubem. Powodem było zbyt późne uregulowanie zaległości płatniczych wobec zawodników. Po rozstaniu z klubem znad morza "Wolak" zdążył związać się z Wisłą Płock, "Peszkin" natomiast pozostaje wolnym zawodnikiem.

Pisaliśmy o wywiadzie ( ZOBACZ ), jaki prezes Lechii Adam Mandziara udzielił trójmiejskiej mutacji "Gazety Wyborczej". Mówił w nim m.in.: " Aktualnie toczyć się będzie postępowanie odwoławcze w ramach procedury rozstrzygania sporów w PZPN, bowiem nie akceptujemy dotychczasowego uzasadnienia. Jestem przekonany, że sprawa będzie definitywnie rozstrzygnięta przez CAS (Sportowy Sąd Arbitrażowy) w Lozannie i może być dużą niespodzianką dla naszych byłych zawodników".

Na reakcję reprezentującego zawodników adwokata Lecha Kaniszewskiego nie trzeba było długo czekać. Prawnik argumentował ( ZOBACZ ), że w sprawie Wolskiego ścieżki odwoławcze zostały wyczerpane, jeśli chodzi o Peszkę odwoływać się jeszcze nie można.



Sprawa ma ciąg dalszy, ale to nie piłkarze zostali zaskoczeni i będą się dziwić. Otóż w poświąteczny wtorek zostało do siedziby Lechii dostarczone wezwanie do zapłaty w imieniu pięciu zawodników: Sławomira Peszki, Rafała Wolskiego, Artura Sobiecha, Błażeja Augustyna i Michała Maka.



Niniejsze wezwania zostały następnie przesłane Komisji Licencyjnej PZPN. Przedmiotem tych wezwań jest cała gama roszczeń - m.in. chodzi o brak wypłaconej premii za Puchar Polski zdobyty przez Lechię prawie rok temu - 2 maja 2019 roku oraz w jednym przypadku raty płatności należnej za podpisanie kontraktu.



Maciej Słomiński