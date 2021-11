13 kolejka sezonu 2021/22 była wyjątkowo pechowa dla Warty Poznań. Po niej pracę stracił trener Piotr Tworek po meczu, w którym "Zieloni" stracili dwa gole w doliczonym czasie gry (z rzutu karnego i po strzale samobójczym) i ulegli Lechii Gdańsk 0-2. Lechiści z kolei na brak szczęścia w 13 ligowym sezonu nie mogli narzekać, ale na to nie tylko szczęście doprowadziło Biało-Zielonych do pozycji wicelidera Ekstraklasy.

Odczucia są subiektywne, ale fakty takie że Lechia Gdańsk przeżywa właśnie najlepszy okres w swej 76-letniej historii. Sezon 2021/22 jest 14 kolejnym na najwyższym szczeblu rozgrywek. Do tej szczytowym osiągnięciem było osiem rozgrywek z rzędu w latach 1955-62.

Reklama

Ponad sześć dekad temu świat wyglądał jednak zupełnie inaczej dlatego nasza analiza porównawcza obejmie tylko Biało-Zielone starty w Ekstraklasie w XXI wieku, od powrotu do niej w 2008 r.

Lechia Gdańsk bardzo dobrze wystartowała w Ekstraklasie

Pisaliśmy już podobny tekst o dobrym starcie Lechii w bieżącym sezonie, ale to było po zaledwie czterech kolejkach ligowych, za poprzedniego trenera. Zaraz potem nastąpiła niezrozumiała dla nikogo (w tym zawodników) zmiana na pozycji bramkarza. Całe powietrze z drużyny uszło i bardzo mocny w tym sezonie Lech Poznań nie miał problemu z odniesieniem łatwej wygranej 2-0. Po tym meczu nawet popełniliśmy tekst pt. "Poparzeni poznańską pokrzywą". Z tym że wtedy to były pierwsze ligowe koty za płoty, a teraz są drugie, a nawet trzecie. Ekstraklasa rozegrała już 13 kolejek, to już prawie 40 proc. sezonu. Obecny dorobek punktowy jest drugim najlepszym dla Biało-Zielonych. Jedynie w rozgrywkach 2016/17 lechiści mieli na obecnym etapie rozgrywek więcej, bo 28 punktów.

Poniżej prezentujemy szczegółowy bilans ligowy po 13 meczach Lechii Gdańsk od powrotu do Ekstraklasy w sezonie 2008/9.

2008/09 17 punktów, bramki 12-18, 9 miejsce

2009/10 19 punktów, bramki 15-12, 7 miejsce

2010/11 20 punktów, bramki 18-14, 6 miejsce

2011/12 14 punktów, bramki 6-8, 11 miejsce

2012/13 22 punkty, bramki 19-14, 5 miejsce

2013/14 16 punktów, bramki 16-20, 8 miejsce

2014/15 16 punktów, bramki 18-20, 10 miejsce

2015/16 17 punktów, bramki 18-13, 9 miejsce

2016/17 28 punktów, bramki 21-16, 1 miejsce

2017/18 13 punktów, bramki 18-19, 12 miejsce

2018/19 25 punktów, bramki 23-15, 1 miejsce

2019/20 21 punktów, bramki 17-13, 6 miejsce

2020/21 16 punktów, bramki 17-19, 10 miejsce

2021/22 26 punktów, bramki 23-10, 2 miejsce

W najbliższym meczu PKO BP Ekstraklasy Lechia Gdańsk w sobotę o godz. 17.30 podejmie Zagłębie Lubin. Sprzedaż biletów na to spotkanie idzie bardzo opornie, winna temu jest listopadowa aura, być może kibice Lechii są nieco na nią "obrażeni" za sensacyjne odpadnięcie z Pucharu Polski w meczu z III-ligowym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.



Być może gdańskich kibiców zmobilizuje informacja, że na mecz do Gdańska, by wspierać "Miedziowych" wybiera się podobno 300-osobowa grupa kibiców Arki Gdynia zaprzyjaźnionych z Zagłębiem. Ostatnio na scenie kibicowskiej gorąco było głównie w Internecie, teraz będzie okazja zobaczyć się na żywo. Miejmy nadzieję, że obędzie się bez incydentów, a oczy widzów będą skierowane jedynie na piłkarską murawę.



Za kadencji trenera Piotra Stokowca lechiści długo nie mogli pokonać Zagłębie Lubin, gdzie zresztą wcześniej pracował były szkoleniowiec Biało-Zielonych. Wreszcie 5 kwietnia bieżącego roku, na pustym stadionie w Gdańsku Lechia pokonała Zagłębie 3-1 po bramkach Łukasza Zwolińskiego, Mario Malocy i Żarko Udovicicia, dla gości trafił Patryk Szysz.

Maciej Słomiński