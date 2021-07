Bąkowski idzie więc drogą napastnika Filipa Szymczaka, który w czerwcu też przedłużył kontrakt z Lechem, a później został wypożyczony do beniaminka pierwszej ligi GKS Katowice. 18-letni bramkarz w połowie czerwca podpisał umowę z Lechem do 2024 roku.

Bąkowski ma za sobą bardzo udany sezon, w którym nie tylko dostał pierwsze powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski (w listopadzie 2020 r. na mecz z Łotwą), ale był też podporą rezerw Lecha w drugiej lidze. Zagrał w niej 31 meczów, osiem razy zachował czyste konto. Do tego obronił trzy rzuty karne wykonywane przez rywali. To głównie dzięki niemu Lech II zdołał uratować się przed spadkiem.

Reklama

Lech Poznań wypożyczył Krzysztofa Bąkowskiego

Lech wypożyczył swojego piłkarza do pierwszoligowego Stomilu na cały sezon, ale w umowie zastrzegł sobie, że może skrócić wypożyczenie już po rundzie jesiennej. Poznański klub zabezpiecza się w ten sposób na sytuację, gdyby zawodnik dostawał za mało szans w nowym klubie bądź też sam Lech potrzebował go wcześniej niż myślał - tak było kiedyś np. z Michałem Skórasiem. Nie jest jest bowiem tajemnicą, że bardzo utalentowany bramkarz już wkrótce może stać się podstawowym bramkarzem Lecha - w klubie liczą, że stanie się to nawet za rok. Na razie jedynką jest Mickey van der Hart, jego zmiennikiem Filip Bednarek, a obu ma naciskać jeszcze 22-letni Miłosz Mleczko.

Bardzo możliwe, że podobną drogą jak Szymczak i Bąkowski podąży jeszcze Filip Marchwiński, ale tu raczej można spodziewać się wypożyczenia do klubu z Ekstraklasy.

Andrzej Grupa