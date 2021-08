Trener Maciej Skorża mówi: - Siedem punktów w trzech meczach to nie jest zły początek, chociaż dwa punkty straciliśmy. Bardziej od dorobku punktowego jednak interesowało mnie, jak będziemy wyglądać po ciężkim okresie przygotowawczym. Wyglądamy całkiem dobrze, a jeśli chodzi o punkty, to ważne jest, że nie musimy nikogo gonić.



Kolejorz zaczął niemrawo, od 0-0 z beniaminkiem Radomiakiem Radom, ale potem wygrał 3-1 z Górnikiem Zabrze i 2-0 z Cracovią Kraków. Teraz ma czwarty mecz, z Termalicą Nieciecza na jej terenie. Ani ona jednak, ani żaden z trzech poprzednich rywali nie byli zaliczani do czołówki polskiej ligi, a zatem poważnego sprawdzianu jeszcze Lech nie miał.





Lech Poznań ma wciąż spore rezerwy

- Mamy spore rezerwy. W każdym aspekcie gry widzę coś do poprawy. Chciałbym żebyśmy więcej kreowali, stwarzali więcej sytuacji i mieli więcej spokoju pod bramka rywala - uważa trener Maciej Skorża. - Jestem bardzo ciekawy wejścia na boisko tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zagrać od pierwszej minuty, a lada moment to nastąpi, może już w Niecieczy - dodaje tajemniczo, sugerując zmiany w składzie podyktowane tym, jak Termalica gra i jak Lech może to wykorzystać.



Poznański szkoleniowiec przyznaje, że beniaminek to jeden z najciekawiej i najodważniej grających zespołów w lidze. - Mariusz Lewandowski stworzył bardzo ciekawy zespół, o innym systemie gry niż te, z którymi dotąd się zetknęliśmy i którym gra chociażby inny beniaminek, Radomiak, z którym się potykaliśmy - mówi Maciej Skorża. - Stąd wiele będziemy musieli zmienić i dostosować się.



- Trudno mi się odnieść do atmosfery wokół Lecha i na trybunach - rzekł, nawiązując do bojkotu kibiców. - Bardziej skupiam się na atmosferze w szatni, a ona jest dobra i chcę o nią dbać. Nie chciałbym, abyśmy jakimś złym meczem wszystkiego nie zepsuli i wrócili do punktu wyjścia. Stąd nasza determinacja będzie na odpowiednim poziomie. Termalica chce grać do przodu, ale jej system ma też wady, które spróbujemy wykorzystać. Jestem bardzo ciekaw, jak zespół zareaguje na pomysł na Niecieczę, który chcemy wcielić w życie.





Termalica Nieciecza - Lech Poznań. Gdzie oglądać?

Mecz Lecha Poznań w Niecieczy rozpocznie się w piątek 13 sierpnia o godz. 18. Transmisja w Canal+.