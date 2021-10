Mickey van der Hart doznał kontuzji w meczu Lecha Poznań z Wisłą Kraków. Wtedy w bramce zmienił go Filip Bednarek (przy okazji doszło do małego zamieszania z jego strojem), który zastępował go też w kolejnych spotkaniach, w tym w hicie PKO Ekstraklasy z Legią Warszawa. Okazało się bowiem, że kontuzja Holendra potrwa dłużej niż pierwotnie zakładano.





Lech Poznań. Mickey van der Hart na leczeniu w Holandii

Reklama

Mickey van der Hart na badania wyleciał do swojej ojczyzny, Holandii. - Mickey van der Hart wróci do Poznania w piątek, czyli w dniu meczu z Wisłą Płock. To dzień później niż planował, jego lot został bowiem przełożony. W Poznaniu będzie kontynuował rehabilitację, postępy są widoczne, chcemy, by niedługo wrócił do treningu bramkarskiego - mówi Rafał Janas, drugi trener Lecha Poznań na konferencji prasowej przed meczem z Wisłą Płock. Na razie nie wiadomo więc, kiedy Mickey van der Hart znów będzie mógł stanąć w bramce Lecha Poznań.



W meczu Lech Poznań - Wisła Płock na pewno nie wystąpi też dwóch innych piłkarzy lidera PKO Ekstraklasy. - Oprócz van der Harta, dochodzi do siebie Filip Marchwiński, po kontuzji odniesionej podczas zgrupowania reprezentacji. Zdrowy nie jest też Thomas Rogne - informuje Rafał Janas.





Ekstraklasa. Lech Poznań - Wisła Płock, transmisja

Mecz Lech - Wisła Płock w piątek o godz. 20.30, transmisja w Canal+Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.



BN