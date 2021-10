Van der Hart doznał kontuzji w meczu z Wisłą Kraków 17 września - był to uraz mięśniowy, który zmusił gracza do opuszczenia boiska już po 20 minutach gry. Klub wydał trzy dni później komunikat, z którego wynikało, że przerwa w treningach potrwa co najmniej dwa tygodnie i będzie to czas na pracę z fizjoterapeutami. Tymczasem minął już niemal miesiąc, a van der Hart wciąż jest daleki od powrotu na boisko. Trener Maciej Skorża liczył, że będzie miał już gotowego swojego podstawowego golkipera na mecz z Legią Warszawa, ale to nierealne.

Legia - Lech. Mickey van der Hart z dodatkową konsultacją w Holandii

W niedzielę w Warszawie podstawowym bramkarzem znów będzie więc Filip Bednarek. - Mickey jest w Holandii, gdzie przechodzi serię dodatkowych badań. Niewykluczone, że stracimy go na dłużej niż zakładaliśmy - powiedział dzisiaj trener Maciej Skorża. Problem w tym, że bramkarz wciąż czuł ból w kontuzjowanej nodze i stąd jego decyzja o wyjeździe do Holandii na dodatkowe konsultacje. To zaś powoduje, że Filipa Bednarka czeka teraz dość częste granie - nie tylko w lidze, ale też w Pucharze Polski.

Legia - Lech: gdzie oglądać transmisję tv?

Wcześniej jednak Lech zagra prestiżowy mecz z Legią Warszawa. Starcie mistrza Polski z liderem PKO Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę w stolicy - początek o godz. 17.30. Transmisja i stream online meczu Legia - Lech w TVP Sport i Canal+, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Andrzej Grupa