Łącznie i Lech, i Warta Poznań rozegrały całkiem sporo sezonów w ekstraklasie, ale najczęściej się rozmijały. Okres regularnego pobytu Zielonych w najwyższej klasie rozgrywkowej to czasy przedwojenne, kiedy to Warta - jako jedna z założycielek ligi - nigdy z niej nie spadła. Lecha jednak wtedy na szczycie nie było. Po wojnie pobyt warciarzy na szczycie był bardzo krótki. Jeszcze w 1947 roku Warta Poznań sięgnęła po ostatnie nieligowe mistrzostwo Polski w dziejach, a gdy ekstraklasa wznowiła rozgrywki, warta zabawiła w niej bardzo krótko - tylko do 1950 roku.



Reklama

Jej losy w stalinowskiej Polsce były ściśle związane z ówczesną strukturą sportu, oparta na powiązaniu klubów piłkarskich z dużymi zakładami pracy albo resortami. Warta Poznań okazała się bezdomna i szybko spadła. 44 lata nieobecności w najwyższej lidze, bo aż do 1993 roku to jeden z bardziej okazałych wyników w dziejach polskiej piłki nożnej.

Wszystkie skróty Ligi Mistrzów online w Interia Sport - ZOBACZ!



W efekcie Lech Poznań, który poza ekstraklasą przebywał w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych, nie miał za bardzo okazji grywać z Wartą. Rozegrał z nią trzy dwumecze w latach 1948-1950 i dwa dwumecze w latach 1993-1995. Do tego doszła zeszłosezonowa rywalizacja, zakończona dwoma wygranymi Kolejorza w ostatnich minutach - 1-0 przy Bułgarskiej i 2-1 w Grodzisku Wlkp. Daje nam to łącznie sześć dwumeczów, bardzo niewiele jak na sto lat ligowej rywalizacji w Polsce.

Derby Poznania. Warta Poznań rzadko wygrywa z Lechem

Z tych 12 spotkań warciarze wygrali raptem dwa - w 1950 roku pokonali Lecha u siebie 402, a podczas spadku wiosną 1995 roku wygrali przy Bułgarskiej 2-1. I tak im to nie pomogło, okazało się że to zwycięstwo było ostatnim w sezonie i Warta pożegnała się wówczas z ekstraklasą.



Co ciekawe, także w innych ligach starć Lecha i Warty nie było zbyt wiele, głównie z racji permanentnej gry Kolejorza na najwyższym szczeblu. W latach 1958-1960 obie ekipy rozegrały trzy dwumecze w drugiej lidze, a w latach 1965-1070 także trzy dwumecze w trzeciej lidze.



CZYTAJ TAKŻE: Lech Poznań kontra Warta Poznań - długo na to czekaliśmy