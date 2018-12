Wisła Płock - Górnik Zabrze 0-4. Szymon Matuszek: Zdaliśmy na piątkę z plusem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Chciałbym takiego Górnika co tydzień, bo to sprawia nam niezmierną przyjemność. Po to trenujemy cały tydzień, a potem mamy test. Dzisiaj zdaliśmy go na piątkę z plusem - powiedział Szymon Matuszek, piłkarz Górnika Zabrze po wyjazdowym zwycięstwie z Wisłą Płock 4-0.