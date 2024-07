Ujawniono straszne fakty o mistrzyni olimpijskiej. Dostała dożywotni zakaz

Przez lata Saadi tworzyła w zespole Kanady okropną atmosferę. Wyzywała zawodniczki, zastraszała je, ograniczała dostęp do jedzenia i wody... Ostatecznie pojedyncze zawodniczki porozumiały się i założyły sprawę przeciwko byłej trenerce. Dochodzenie trwało od 2020 do 2023 roku.

Elvira Saadi z wyrokiem

" Zawstydzanie z powodu wyglądu, krzyki, tworzenie toksycznego miejsca pracy, ograniczanie dostępu do jedzenia i wody, podawanie nieprzepisanych przez lekarza pigułek i suplementów, wymóg treningów nawet po kontuzjach " - między innymi takie powody wymieniała prawniczka jednej z zawodniczek, Amanda Fowler. Jak zaznaczyła, to pierwszy raz na świecie, gdy tak wysokie sankcje zostały nałożone na osobę, której znęcanie nie miało znamion seksualnych.

Zawodniczki takie traktowanie znosiły przez lata - wszystko w imię wyników. Saadi odwołała się od wyroku kanadyjskiej federacji gimnastycznej, ale jej prośba nie została rozpatrzona pozytywnie i sprawa jest już przesądzona. Saadi nie będzie mogła już nigdy więcej trenować zawodniczek ani nawet pojawiać się na zawodach, sędziować czy tworzyć materiałów szkoleniowych. Do 2030 roku ma również zakaz uczyć na szkoleniach trenerskich, po tym czasie, by to robić, będzie musiała przejść specjalne szkolenie.