Dramat mistrzyni olimpijskiej. Koniec marzeń o igrzyskach w Paryżu. Co za feralny dzień

Urodzona 31 grudnia 1995 roku Gabrielle "Gabby" Douglas to dwukrotna mistrzyni olimpijska w gimnastycznym wieloboju z Londynu , gdzie triumfowała zarówno indywidualnie, jaki drużynowo, a także mistrzyni olimpijska z Rio , gdzie triumfowała wraz z koleżankami z drużyny.

Feralny dzień. Koniec marzeń o igrzyskach

Niestety, ta niezwykle utytułowana zawodniczka nie dorzuci do swojej kolekcji kolejnego olimpijskiego medalu. Gimnastyczka w Fort Worth w Teksasie przygotowywała się do mistrzostw kraju, które odbędą się już niebawem. I będą kwalifikacjami do reprezentacji USA na igrzyska w Paryżu.