Jego kolejnym, trenerskim spełnieniem miał być udział z podopiecznymi w igrzyskach olimpijskich w Paryżu , ale ten scenariusz już się nie napisze. Brutalnie przerwał go sam Jamie Pittman , gdy przyznał się do nieakceptowalnego zachowania na tle seksualnym.

"Obrzydliwe" molestowanie seksualne. Jamie Pittman wypada z igrzysk

Czytamy, iż 9 z 11 przypadków niedopuszczalnych zachowań trenera sprowadzało się do niewłaściwych komentarzy lub takich postaw, które - jak to zostało nazwane - "obejmują uprzedmiotowienie seksualne kobiet, są dziecinne, infantylne oraz pozbawione wrażliwości i świadomości".

Lubieżne zachowania miały przybrać na sile w okresie od 16 lipca do 26 października ubiegłego roku, kiedy to przywoływany już Narodowy Trybunał Sportu wskazał na alarmującą częstotliwość popełniania rzeczonych przestępstw . Przykładem może być jeden z incydentów, który opisano jako "akt lubieżny seksualnie w obecności sportsmenki znajdującej się pod opieką pana Pittmana". Portal "The Sydney Morning Herald" przywołuje takie zachowania, jak "taniec na kolanach" z sugestywnym poruszaniem biodrami i pośladkami , czy słowa "aktywność seksualna poprawia wyniki". Przypomnijmy, że winnemu misję pracy z drużynami narodowymi powierzono w 2021 roku, gdy objął kadry do lat 17 i 19.

Gdy zebrały się nad nim czarne chmury, sam wycofał się z igrzysk olimpijskich w Paryżu, a przed trybunałem - co jednym głosem podkreślają media z Antypodów - przyznał się do "obrzydliwego" molestowania seksualnego. A wracając do okoliczności łagodzącej, wcześniej Pittman miał nieposzlakowaną opinię, zarówno jako zawodnik, jak również trener, co w połączeniu z tym, że wyraził szczerze brzmiący żal i skruchę, zadziałało jako okoliczność łagodząca. Trybunał zalecił zastosowanie sześciomiesięcznego okresu zawieszenia, a ponadto zobowiązał winnego do pisemnych przeprosin i odbycia specjalnego kursu.