To już oficjalnie, karty odsłonięte. Świątek zna rywalki w walce o złoto igrzysk

Choć obecnie najważniejszym wydarzeniem w świecie tenisa jest bez wątpienia wielkoszlemowy Wimbledon, to na horyzoncie majaczy już kolejna niezwykle istotna impreza - czyli rywalizacja o medale na letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W czwartek poznaliśmy ostateczne listy zawodników oraz zawodniczek zgłoszonych do IO - tym samym m.in. Iga Świątek ma już pełen ogląd co do swoich możliwych oponentek, a nie ulega wątpliwości, że raszynianka ma prawo marzyć o złocie w stolicy Francji...