Choć pełna sukcesów kariera sportowa Aliny Kabajewej mogła imponować, jej działalność po przejściu na emeryturę podziwu już nie budzi. Zwłaszcza w obliczu agresywnych wydarzeń z lutego 2022 roku i ataku Rosji na Ukrainę. Była gimnastyczka zaangażowała się w politykę, została deputowaną do Dumy partii Jedna Rosja i przede wszystkim zbliżyła się do Władimira Putina. Przed niespełna dwoma laty znalazła się na tzw. "liście hańby" , na której umieszczono nazwiska kilkudziesięciu rosyjskich sportowców wspierających wojnę. Poza tym nałożono na nią sankcje, które utrudniły jej m.in. poruszanie się po Europie Zachodniej.

Sama Kabajewa sprowokowała lawinę spekulacji i domysłów, znikając z mediów i z przestrzeni publicznej. Ale wszystko do czasu. Od kilku miesięcy stopniowo powraca , udzielając się przy okazji różnych sportowych wydarzeń. Zasiadała na przykład w jury regionalnych zawodów w gimnastyce artystycznej w Omsku na Syberii. To niekoniecznie przypadek, a przemyślany ruch propagandowy. "Została tam wysłana, aby rzucić światło na rosyjski sport narodowy będący w odosobnieniu" - opisywał norweski portal Dagbladet.

Wygląda na to, że całkiem niedawno zapadła decyzja, by już nie sukcesywnie, lecz na dobre, "pozwolić" Kabajewej wyjść z cienia . Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni na profilu w mediach społecznościowych "ogłoszono" zaangażowanie się wielokrotnej mistrzyni świata i medalistki olimpijskiej w sportową akademię szkolącą młodzież. I nie tylko.

Alina Kabajewa wychodzi z cienia i organizuje imprezę sportową własnego imienia. Nie tylko w Rosji

O charakterze imprezy wiele mówi fakt, że jej gościem honorowym był... Aleksandr Łukaszenka. Po wszystkim głos zabrała Alina, która mimo to sygnalizowała, że w inicjatywie chodziło głównie o promocję sportu. "Tym wydarzeniem, naszym festiwalem, pokazaliśmy, że ani sport, ani sztuka nie mają granic i nie można tego zabronić! Niczego nikomu nie udowadniamy, po prostu kochamy to, do czego dążymy i to, co robimy" - podsumowywała.