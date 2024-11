Nie do wiary. Wszyscy myśleli, że Iga jest na wakacjach. Zdradził ją personel hotelu

" Dziękuję za ten sezon. Przede wszystkim sobie i mojemu zespołowi, bo był to kolejny wspaniały rok. To sezon niebycia suberbohaterką i akceptacji tego, mierzenia się z nowymi wyzwaniami, ciężkiej pracy, doceniania kamieni milowych i przekraczania kolejnych granic" - napisała Iga Świątek na swoim instagramowym profilu.

Iga Świątek odpoczywa na Malediwach. W sieci pojawiła się sensacyjna oferta

Czy Świątek oddaje się tylko błogiemu leniuchowaniu? Nie jest to takie oczywiste. Zdumiewa informacja, która zdaniem "SE" widnieje na oficjalnej stronie internetowej obiektu, w którym zakwaterowana jest Polka.

Jak czytamy, resort " zachęca swoich gości do wykupienia spotkania z Igą Świątek i czegoś w rodzaju prywatnych lekcji tenisa na korcie, w który wyposażony jest hotel. Cena to 290 dolarów od osoby".

Niebywała gratka dla wypoczywających. Sęk w tym, że nieco kłóci się to z treścią posta zamieszczonego przez wiceliderkę światowego rankingu tego samego dnia. Ciało i głowa potrzebują resetu z dala od kortu .

Faktyczny harmonogram dnia raszynianki i listę jej aktywności trudno będzie zweryfikować. Klarowny pozostaje za to cel do realizacji na najbliższe tygodnie. To naturalnie odzyskanie miana pierwszej rakiety świata, przejętego w październiku przez Arynę Sabalenkę.