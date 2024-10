Tenis. Iga Świątek wystąpi w Billie Jean King Cup

Występ naszej najlepszej zawodniczki stał dotąd pod znakiem zapytania. Wstępna kadra naszej reprezentacji na finały Pucharu Billie Jean King pojawiła się już we wrześniu. Na liście zabrakło wówczas nazwiska Igi Świątek. Pojawiły się za na niej za to: Magdalena Fręch, Magda Linette, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Polski Związek Tenisowy dość jasno dał do zrozumienia, że to właśnie pierwsza z wymienionych zawodniczek ma stanowić o sile kadry udającej się do Hiszpanii.