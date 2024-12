Sobota w World Tennis League to ostatni dzień rywalizacji "każdy z każdym". O godzinie 14:00 Team Hawks zagra z Team Kites, a o 10:00 Team Eagles z Igą Świątek w składzie zaczęli starcie z Team Falcons. Na pierwszy ogień w rywalizacji "Orłów" z "Sokołami" poszły Iga Świątek oraz Jelena Rybakina. Szybko doszło więc do hitowej rozgrywki, która z pewnością ciekawiła kibiców, mimo że to tylko turniej towarzyski.

W pierwszych dwóch gemach 8 z 9 piłek padło łupem zawodniczki serwującej. Dopiero w trzecim było bardziej wyrównanie, dzięki świetnemu returnowi Kazaszka doprowadziła do stanu 30:30, miała nawet break pointa. Raszynianka doprowadziła do rezultatu 40:40. Przypomnijmy, że w tych rozgrywkach nie gra się na przewagi, o zwycięstwie w takich przypadkach decyduje tzw. punkt decydujący. Polka po dobrym pierwszym serwisie uzyskała przewagę pozycyjną i zmusiła triumfatorkę Wimbledonu 2022 do błędu. Na tablicy wyników widniało 2:1 w gemach, po paru chwilach i było już 2:2. Mimo coraz bardziej zaciętej walki nie dochodziło do przełamań.