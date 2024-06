Wpadka Rumunów tuż przed meczem. Gdy się zorientowali, co zrobili, zamilkli

Przed meczem dochodziło do wielu aktów kurtuazji. Rumuni okazywali wsparcie Ukraińcom i zachowywali się wobec nich życzliwie, dlatego incydent przed meczem z pewnością nie był podyktowany złą wolę i niechęcią. To nieporozumienie. Niemniej doszło do niego.

Ważny mecz i ważny hymn dla Ukrainy

Ukraina gra na pierwszym dużym turnieju piłkarskim od inwazji rosyjskiej z lutego 2002 roku. Nie było jej na mundialu w Katarze, teraz więc przybyła, by się pokazać światu. Jak podkreślają Ukraińcy, to ważne, by świat ich widział. Rosji nie ma, jest wykluczona, a Ukraina istnieje i walczy. Stąd ten pierwszy hymn, jaki wybrzmiał podczas Euro 2024 w meczu z Rumunami w Monachium miał ogromne znaczenie. Widać było przejęcie na twarzach śpiewających go ukraińskich piłkarzy. A na początku - konsternację.