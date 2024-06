Ukraiński selekcjoner po porażce: Piłkarze dostawali SMS od żołnierzy

- To jest nasza reprezentacja, to znaczy nasi najlepsi piłkarze. I musimy pokazać to, co najlepsze. A to nie była prawdziwa twarz Ukrainy, zapewniam - powiedział Serhij Rebrow, a zapytany przez Interię o to, jak duże znaczenie miał ten mecz i cały turniej dla ludzi w trudnej sytuacji w Ukrainie, odparł: - Ogromne. Piłkarze dostawali przed meczem wiadomości SMS od żołnierzy na froncie, więc tak. Ten mecz miał spore znaczenie. Dlatego zapewniam wszystkich, że to nie jest to, co możemy pokazać najlepszego. To nie jest prawdziwa Ukraina.