Union Berlin, którego barwy od nowego sezonu będzie reprezentował Tymoteusz Puchacz z Lecha Poznań, zakwalifikował się do europejskich pucharów i zagra w Lidze Konferencji. A zatem Tymoteusz Puchacz zagra tam, gdzie z Lechem nie miał szans awansować.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech Poznań. Trener Maciej Skorża przed meczem z Wisłą Kraków. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Tymoteusz Puchacz przeszedł do Unionu Berlin za 3,5 mln euro plus dodatki. Transfer był przesądzony od pewnego czasu, a sfinalizowano go we wtorek. Piłkarz Lecha miał więc nieco czasu, aby śledzić postępy swoich przyszłych kolegów w Bundeslidze.



Lech Poznań Lech Poznań rozpoczął rozmowy w sprawie pozyskania Marcina Kamińskiego

Reklama

Przez cały czas walczyli oni o miejsce w pucharach, ale mogli je w ostatniej chwili stracić na rzecz Borussii Mönchengladbach - uczestniczki ostatniej Ligi Mistrzów. Gladbach wygrało mecz ostatniej kolejki z Werderem Brema na wyjeździe 4-2. Gdyby Union stracił punkty u siebie z silnym RB Lipsk, to Borussia weszłaby do pucharów. Tak się nie stało, berlińczycy wygrali 2-1, ale w dramatycznych okolicznościach, bo po bramce Maxa Kruse w doliczonym czasie gry. Nawiasem mówiąc, Max Kruse to były piłkarz właśnie Borussii Mönchengladbach.



To sprawia, że Union wyprzedził BMG o jeden punkt i zajął siódme miejsce, ostatnie premiowane grą w europejskich pucharach. Będzie reprezentantem Niemiec w nowej Lidze Konferencji.



CZYTAJ TAKŻE: Liga Konferencji - ubogi krewny innych pucharów? Wcale nie



Siódma pozycja to najwyższe miejsce w krótkich, bo dwuletnich dziejach występów Unionu Berlin w Bundeslidze. Wyższe pozycje zajmował on jedynie w dawnej lidze NRD. Warto jednak pamiętać, że w czasach Republiki Weimarskiej w 1923 roku jako SC Union Oberschöneweide był on wicemistrzem nieligowych rozgrywek niemieckich.





Tymoteusz Puchacz w europejskich pucharach

Tymoteusz Puchacz zagra zatem w pucharach jako być może jedyny gracz Lecha Poznań zakończonego niedawno sezonu. jedenasty w Ekstraklasie zespół Kolejorza nie zakwalifikował się do nich.



Dla Unionu Berlin nie będzie to pucharowy debiut. W 1968 roku miał wystąpić w Pucharze Zdobywców Pucharów z ramienia NRD, ale wycofał się wraz z resztą ekip bloku wschodniego po tym, jak po losowaniu par pierwszej rundy UEFA zarządziła powtórne losowanie, by zespoły z Zachodu i Wschodu Europy nie grały ze sobą. UEFA zdecydowała się na ten krok na żądanie krajów zachodnich, które zagroziły bojkotem rozgrywek w odpowiedzi na inwazję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.



Ostatecznie więc Union Berlin debiutował w europejskich pucharach w 2001 roku jako finalista Pucharu Niemiec. Wyeliminował fiński zespół Haka Valkeakoski, ale dał się wyeliminować bułgarskiej drużynie Liteks Łowecz.



Reprezentanci Niemiec w pucharach

Liga Mistrzów: Bayern Monachium, RB Lipsk, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg



Liga Europy: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen



Liga Konferencji: Union Berlin



Reprezentanci Polski w pucharach:

Liga Mistrzów: Legia Warszawa



Liga Europy: -



Liga Konferencji: Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław