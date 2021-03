Dobra forma Jana Biegańskiego w lidze nie uszła uwadze selekcjonera kadry młodzieżowej Maciej Stolarczyka.

Nie samą dorosłą reprezentacją żyje kibic piłkarski. Po poniedziałkowych powołaniach do polskiej kadry, które ogłosił Paulo Sousa, we wtorek swoich wybrańców wskaże selekcjoner kadry U-21, Maciej Stolarczyk. Udało nam się dotrzeć do informacji, iż wśród zawodników powołanych na zgrupowanie w hiszpańskim San Pedro del Pinatar, które potrwa od 21 do 30 marca, znajdzie się pomocnik Lechii Gdańsk, Jan Biegański. Zawodnik dopiero w grudniu skończył 18 lat, będzie prawdopodobnie najmłodszym wśród powołanych, jednak nie ma w tym nic niezwykłego.

- Wiosną reprezentacja Polski do lat 19 miała rozpocząć swoje rozgrywki eliminacyjne do letnich mistrzostw Europy. Komitet Wykonawczy UEFA, ze względu na efekty pandemii, zdecydował jednak o anulowaniu tegorocznych turniejów. Siłą rzeczy zawodnicy urodzeni po roku 2000 są do dyspozycji trenera Stolarczyka. Na najwyższym poziomie w Polsce grają już urodzeni w 2002 r., tak jak Biegański, Filip Marchwiński, Łukasz Bejger, Jakub Kamiński. Powołanie dla Janka nie jest niczym niezwykłym - mówi Interii Paweł Kozub, trener-asystent w reprezentacji Polski U-19, odpowiadający za indywidualną analizę zawodników polskiej kadry w tej kategorii wiekowej.

Trener Maciej Stolarczyk obserwował sobotni mecz Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków (2-0), po tym co zobaczył, ostatecznie zdecydował, że po raz pierwszy powoła do prowadzonej przez siebie reprezentacji Jana Biegańskiego.

Piłka nożna w dużej mierze opiera się na statystykach, a te są jednoznaczne. Gdy od meczu z Rakowem Częstochowa, Biegański wskoczył do składu Lechii Gdańsk, ta z drużyny będącej w kryzysie zaczęła taśmowo wygrywać. W pięciu kolejnych spotkaniach Biało-Zieloni czterokrotnie wygrali, a zwycięstwo z Podbeskidziem Bielsko-Biała stracili w samej końcówce spotkania. Ligowi obserwatorzy zwracają uwagę, że obecność Biegańskiego w drugiej linii dała więcej swobody drugiemu ze środkowych pomocników, Jarosławowi Kubickiemu. Dzięki obecności wychowanka GKS Tychy na boisku cała drużyna Lechii funkcjonuje coraz lepiej.

Nie zawsze przejście o szczebel ligowy wyżej odbywa się tak bezboleśnie jak w przypadku Biegańskiego. Mówimy przecież o zawodniku, który dopiero niedawno osiągnął pełnoletniość. Takich piłkarzy charakteryzują przecież spore wahania formy.

- Uczciwie przyznam jednak, że nie liczyłem, że to pójdzie tak dobrze. Ostatnio rozegrał cztery mecze, ale też zachowajmy spokój - w wywiadzie dla Radia Gdańsk nastroje studzi Daniel Weber z agencji INN Football, która reprezentuje interesy Biegańskiego.

Co na to Paweł Kozub? - Nie jestem zaskoczony dobrą grą Janka w Ekstraklasie. Jestem wręcz zbudowany sposobem w jaki został dobrany i wkomponowany do zespołu Lechii Gdańsk. Janek stanowi wartość dodaną dla tej drużyny. Jego zadania to asekuracja ataku, szybkie zagranie piłki w fazie przejściowej. Boiska na których rozgrywane są teraz mecze wiadomo jakie są, dużo gra się górą, Biegański dużo zbiera tzw. "drugich piłek", wygrywa grę ciałem - mówi trener, który sporo pracował z zawodnikiem w kadrze U-19, wspólnie analizowali jego mecze ligowe i reprezentacyjne.

Dla Biegańskiego pierwsze ligowe koty za płoty, ale na razie, (odpukać!) jego kariera prowadzona jest wręcz modelowo. Zawodnik, któremu w grudniu ubiegłego roku wygasł kontrakt z macierzystym GKS Tychy, mógł śmiało wyjechać za granicę, do jednego z klubów występujących w europejskich pucharach.