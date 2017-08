Żużlowa GP. W Malilli z czterema Polakami

Czwórka Polaków weźmie udział w sobotnim, żużlowym Grand Prix Szwecji. Wśród nich znajdą się, zajmujący drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji cyklu, Maciej Janowski oraz Patryk Dudek. W zawodach nie wystartuje natomiast Greg Hancock.

Zdjęcie Maciej Janowski (L) podczas jednego z biegów w meczu Ekstraligi żużlowej /Maciej Kulczyński /PAP

47-letni Amerykanin odczuwa wciąż skutki urazu barku, którego nabawił się w wyniku upadku na schodach w domu w Szwecji. Z tego powodu nie wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych Get Well Toruń, a wcześniej zrezygnował po jednym wyścigu z udziału Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff. W sobotę dopiero po raz drugi zabraknie go w turnieju GP w trakcie 23-letniej historii startów w tym cyklu.

- Jestem zdruzgotany faktem, że muszę opuścić po raz drugi zawody Grand Prix, ale wiem, że to słuszna decyzja. Muszę słuchać własnego ciała, aby nie stało się nic gorszego. Planuję kontynuować terapię, aby ustabilizować ramię i wrócić do rywalizacji w kolejnej rundzie - powiedział Hancock, cytowany przez oficjalną stronę cyklu.

Obrońcę tytułu, który zajmuje obecnie 10. pozycję w cyklu GP, zastąpi drugi na liście rezerwowych Niemiec Martin Smolinski. Pierwszy rezerwowy - Duńczyk Peter Kildemand - zajmie miejsce swojego rodaka Nicky'ego Pedersena, który od maja pauzuje z powody urazu kręgów szyjnych.

Przed rokiem w Malilli wygrał Hancock przed prowadzącym obecnie w klasyfikacji MŚ Australijczykiem Jasonem Doyle'em i Piotrem Pawlickim, który z czwórki Polaków znajduje się najniżej w klasyfikacji generalnej - z 44 punktami jest 12. 55 oczek zapewnia siódmą lokatę Bartoszowi Zmarzlikowi.

Szansę na objęcie prowadzenia mają Janowski i Dudek (obaj po 75 pkt), bo do Doyle'a tracą trzy punkty.

Z "dziką kartą" wystartuje Szwed Linus Sundstroem, a rezerwowymi będę jego rodacy Kim Nilsson i Joel Kling.

Początek siódmej w tym roku rundy MŚ w sobotę o godz. 19. Po niej do zakończenia sezonu pozostanie pięć startów, w tym dwa w Polsce - 26 sierpnia w Gorzowie Wlkp. i 7 października w Toruniu.

Czołówka klasyfikacji generalnej:

1. Jason Doyle (Australia) 78 pkt

2. Maciej Janowski (Polska) 75

3. Patryk Dudek (Polska) 75

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 58

5. Emil Sajfutdinow (Rosja) 58

6. Tai Woffinden (W. Brytania) 57

7. Bartosz Zmarzlik (Polska) 55

8. Martin Vaculik (Słowacja) 49

...

12. Piotr Pawlicki (Polska) 44

20. Przemysław Pawlicki (Polska) 3

Pozostałe turnieje GP:

26 sierpnia - Grand Prix Polski w Gorzowie

9 września - Grand Prix Niemiec w Teterow

23 września - Grand Prix Szwecji w Sztokholmie

7 października - Grand Prix Polski w Toruniu

28 października - Grand Prix Australii w Melbourne