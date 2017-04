Żużlowa GP. Patryk Dudek na podium w Krsku

Patryk Dudek zajął trzecie miejsce w Grand Prix Słowenii na torze w Krsku. To największy sukces w karierze 24-letniego zawodnika. Zawody, które zainaugurowały walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu w sezonie 2017, wygrał Słowak Martin Vaculik.

W Słowenii wystartowało czterech reprezentantów Polski: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Piotr Pawlicki i Patryk Dudek. Do półfinału zdołał zakwalifikować się jedynie ostatni z wymienionych. Fazę zasadniczą wygrał Rosjanin Emil Sajfutdinow, który zgromadził 12 punktów. "Oczko" mniej wywalczyli - Słowak Martin Vaculik i Szwed Frederik Lindgren.



Dudek z dorobkiem 9 pkt uplasował się na szóstym miejscu. Miejsca pozostałych Polaków: Pawlicki 10. (7 pkt), 11. Zmarzlik (6), 12. Janowski (6).

W pierwszym wyścigu półfinałowym wystąpił Dudek. Rywalami Polaka byli: Sajfutdinow, Słoweniec Matej Zagar i Australijczyk Jason Doyle. Dudek znakomicie ruszył spod taśmy i objął prowadzenie, którego nie oddał do końca. 24-letni żużlowiec po raz pierwszy w karierze wywalczył awans do finału GP. Za plecami naszego zawodnika trwała zażarta walka o awans do finału. Ostatecznie drugie miejsce zajął Doyle.



W drugim półfinale najlepszy okazał się Lindgren. Drugie miejsce zajął Vaculik, trzecie Amerykanin Greg Hancock, a czwarte Duńczyk Niels-Kristian Iversen.

Finałowy wyścig rewelacyjnie rozpoczął Vaculik. Słowak już po pierwszym wirażu zyskał sporą przewagę. Dudek toczył walkę o drugą pozycję z Lindgrenem, ale Szwed okazał się za mocny. Vaculik minął linie mety jako pierwszy. Lindgren zajął drugie miejsce. Na najniższym stopniu podium uplasował się Dudek.



Kolejny turniej odbędzie się 13 maja w Warszawie.

