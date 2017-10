WTA Finals. Wozniacki i Garcia w półfinale

Francuzka Caroline Garcia i Dunka Caroline Wozniacki awansowały z Grupy Czerwonej do półfinału turnieju tenisistek WTA Finals w Singapurze. Na koniec fazy grupowej karty rozdawała Ukrainka Jelina Switolina.

Zdjęcie Jelina Switolina po pokonaniu Simony Halep /AFP

Switolina pokonała dziś liderkę rankingu tenisistek Simonę Halep 6:3, 6:4. Ukrainka w ten sposób wyeliminowała Rumunkę i zapewniła awans do półfinału Garcii.

Rozstawiona z "czwórką" Switolina już przed tym spotkaniem straciła szanse na awans do fazy pucharowej. Pewnie jednak pokonała Halep, która - podobnie jak w swoim poprzednim występie - wydawała się całkiem zagubiona na korcie.

- To był mój ostatni mecz w tym sezonie, więc grałam na luzie - wyjaśniła później debiutująca w turnieju Ukrainka, która przegrała oba swoje wcześniejsze pojedynki w Singapurze.

Halep musiała wygrać w dowolnym wymiarze, by zakwalifikować się do "czwórki". Po raz trzeci z rzędu odpadła w fazie grupowej WTA Finals. W debiucie w 2014 roku dotarła do finału.

Najbardziej szczęśliwa ze zwycięstwa Switoliny była rozstawiona z "ósemką" Garcia, która wcześniej tego dnia pokonała Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki 0:6, 6:3, 7:5. Debiutująca w turnieju zawodniczka musiała po swoim meczu jeszcze liczyć na pomoc Ukrainki. Dzięki temu, że ta ostatnia pokonała pierwszą rakietę świata, to właśnie Francuzka zajęła pierwsze miejsce w tabeli.

W półfinale zmierzy się z Amerykanką Venus Williams (5.). Wozniacki z kolei czeka w sobotę spotkanie z Czeszką Karoliną Pliszkovą (3.).

W obsadzie po raz pierwszy od 2010 roku zabrakło Agnieszki Radwańskiej, która z powodu słabej dyspozycji i częstych kłopotów zdrowotnych w tym sezonie nie zakwalifikowała się do tego turnieju.

Wyniki piątkowych meczów:

Grupa Czerwona

Caroline Garcia (Francja, 8) - Caroline Wozniacki (Dania, 6) 0:6, 6:3, 7:5

Jelina Switolina (Ukraina, 4) - Simona Halep (Rumunia, 1) 6:3, 6:4

Tabela:

M Z P sety gemy

1. Caroline Garcia (Francja) 3 2 1 4:4 38-35 - awans do półfinału

2. Caroline Wozniacki (Dania) 3 2 1 5:2 32-12 - awans do półfinału

3. Jelina Switolina (Ukraina) 3 1 2 3:4 29-38

4. Simona Halep (Rumunia) 3 1 2 2:4 21-30

Pary półfinałowe (sobota):

Caroline Garcia (Francja) - Venus Williams (USA)



Caroline Wozniacki (Dania) - Karolina Pliszkova