Wimbledon. Andy Murray w ćwierćfinale

Najwyżej rozstawiony Brytyjczyk Andy Murray pokonał pogromcę Jerzego Janowicza Francuza Benoita Paire'a 7:6 (7-1), 6:4, 6:4 i awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach w Wimbledonie.

Zdjęcie Andy Murray /PAP/EPA

Spotkanie lidera światowego rankingu i dwukrotnego (2013, 2016) triumfatora imprezy z Paire'a trwało dwie godziny i 23 minuty. To będzie dziesiąty występ Murraya w tej fazie turnieju.

Czwartej rundy nie udało się jemu osiągnąć w londyńskim turnieju tylko w debiutanckim występie w 2005 roku. Na tym etapie też zatrzymał się tylko raz - w... drugim starcie, w 2006 roku. W każdej z następnych dziewięciu edycji z jego udziałem (w 2007 roku go zabrakło) dotarł co najmniej do ćwierćfinału.

O półfinał powalczy z rozstawionym z numerem 24. Amerykaninem Samem Querreyem, który pokonał w poniedziałek Kevina Andersona z RPA 5:7, 7:6 (7-5), 6:3, 6:7 (11-13), 6:3. Ten pojedynek trwał ponad trzy godziny.

Querrey nie ma dobrego bilansu z Murrayem. Amerykanin przegrał ze Szkotem siedem z ośmiu pojedynków. Po raz ostatni walczyli ze sobą w styczniu w Australian Open. Górą był wówczas Murray.



Wyniki 4. rundy gry pojedynczej:

Andy Murray (W. Brytania, 1.) - Benot Paire (Francja) 7:6 (7-1), 6:4, 6:4



Sam Querrey (USA, 24.) - Kevin Anderson (RPA) 5:7, 7:6 (7-5), 6:3, 6:7 (11-13), 6:3



Marin Czilić (Chorwacja, 7.) - Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 18.) 6:2, 6:2, 6:2