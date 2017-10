Roger Federer zagra w finale w Bazylei

Najwyżej rozstawiony, Roger Federer, po raz trzynasty zagra w finale halowego turnieju ATP Tour w w swojej rodzinnej Bazylei (pula nagród 1,84 mln euro). Szwajcarski tenisista, który wygrał tę imprezę siedmiokrotnie, pokonał w półfinale Belga Davida Goffina (nr 3) 6:1, 6:2.

Zdjęcie Roger Federer /AFP

Będzie to 11. z rzędu finał z udziałem Federera w edycjach, w których bierze on udział. Przed rokiem z powodu kontuzji go zabrakło i wtedy triumfował Marin Czilić.

Rozstawiony z "dwójką" Chorwat w drugim półfinale przegrał z Argentyńczykiem Juanem Martinem Del Potro (nr 4) 4:6, 4:6.

Niedzielny finał - 144. w karierze Federera, który powalczy o 95. turniejowy triumf - będzie powtórką decydujących spotkań z 2012 i 2013 roku, kiedy górą był... Argentyńczyk.

Wyniki półfinałów:

Roger Federer (Szwajcaria, 1) - David Goffin (Belgia, 3) 6:1, 6:2



Juan Martín Del Potro (Argentyna, 4) - Marin Czilić (Chorwacja, 2) 6:4, 6:4